Департамент здравоохранения ЛОГА объявил, что, вероятно, на Арене Львов и других спорткомплексах города развернут мобильные госпитали. Мэр Львова Андрей Садовый не понимает такого решения, потому что в городе еще есть места в больницах.

В областной больнице можно развернуть еще 250 – 300 коек для больных на коронавирус. Следует сначала использовать имеющиеся ресурсы во всех медучреждениях Львова, чем "с нуля" разворачивать госпиталь на стадионе. Об этом Садовый заявил в эфире радио "Львовская волна", сообщает 24 канал.

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Что Садовый думает о госпитале на "Арене Львов"

Городской голова рассказал, что он не до конца понимает логики создания мобильного госпиталя на стадионе.

Я себе это сложно представляю. Вообще, стадион – это государственная собственность. У нас есть областная больница. Там только 40 ковидных кроватей. Эта больница может принять 800 пациентов. Так можно было бы развернуть там сейчас хотя бы 250 – 300 коек. Это бы уже дало большой плюс,

– рассказал мэр города.

Садовый добавил, что он понимает целесообразность такого решения в Испании или Италии, потому что у них нет достаточного количества коек для больных. Однако во Львове кровати есть – они остались от советской медицинской системы.

По мнению мэра, этот ресурс необходимо использовать. Так будет намного дешевле, чем "с нуля" создавать госпиталь на "Арене Львов".

В львовских больницах обустраивают новые кровати

Садовый настаивает на том, чтобы использовать ресурсы, которые уже есть во Львове, то есть обустроить новые кровати во львовских больницах. Возможно в 2021 году городу будет необходим мобильный госпиталь на стадионе, но сейчас во Львове есть где лечить больных.

"Я знаю, что открываются дополнительные кровати в винниковском госпитале. Корпус на Бой-Желенского передают Центру легочного здоровья, поскольку он уже заполнен. А вот областная больница – для меня это загадка. Как такая большая мощная больница имеет только 40 коек?" – отметил Садовый.

Садовый добавил, что фактически в областной больнице должны были бы лечиться жители Львовщины, а в городской – львовяне. Однако сейчас многих жителей области, которые болеют коронавирусом, привозят во львовские городские больницы, где им с радостью помогают.

Обратите внимание! В больнице скорой помощи вскоре установят 300 дополнительных коек для больных коронавирусом. Так, в этом медучреждении смогут лечиться 600 пациентов с COVID-19.