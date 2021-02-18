Андрей Садовый является мэром Львова уже 4 каденцию подряд. Мэр говорит, что принял решение вновь отправиться на выборы еще за год до их проведения – в 2019 году.

О своем участии в выборах-2020 Садовый рассказал в интервью.

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Много хороших кандидатов отошли в сторону

Львовский городской председатель отмечает, что чрезвычайно важной была победа его конкурента во 2-м туре Олега Синютки для Петра Порошенко. Лидер "Европейской Солидарности" буквально переселился во Львов.

Ему было важно, чтобы победил его кандидат. Я еще в 2019 году принял решение не идти на выборы мэра. Но очень много хороших людей, которые могли стать хорошими кандидатами в мэры, отошли в сторону. Я увидел, что нехорошие люди могут захватить власть,

– сказал Садовый.

Также мэр Львова отметил, что сейчас ему в стране интересны 4 должности – мэр Львова, мэр Киева, глава правительства и президент. Его амбиции – быть успешным на одной из этих должностей.

Интересно! Ранее Садовый сообщил, что избирательная кампания 2020 года было грязной и наполненной фейками. Усложнило ее, что длилась она во время пандемии коронавируса.

Что известно о победе Садового на выборах

Во второй тур выборов мэра Львова вышли Андрей Садовый и Олег Синютка. Садовый набрал 143 366 голосов львовян, за Синютку проголосовали – 84 277.