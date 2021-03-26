СБУ задержала международных контрабандистов, которые вывозили янтарь через аэропорты "Львов" и "Борисполь". Во время обысков правоохранители изъяли 170 килограммов ювелирных украшений и 1300 килограммов янтаря стоимостью около 11 миллионов гривен.

У злоумышленников изъяли несколько партий контрабандных товаров. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. К теме Изъяли 30 килограммов янтаря: польские таможенники задержали 2 украинцев – фото Янтарь вывозили через аэропорты "Львов" и "Борисполь" СБУ начала документировать деятельность преступной группы в сентябре 2020 года.

Наконец правоохранители установили канал контрабанды камней и его организаторов.

Контрабандисты нелегально вывозили обработанный янтарь за границу через аэропорты "Борисполь" и "Львов".

Также они присылали товар через сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.

Незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа.

В нем приняли участие 7 жителей Ровенской области, которые скупали у местных старателей нелегально добытый янтарь.

Из части приобретенных камней злоумышленники изготавливали ювелирные украшения по заказу иностранных клиентов.

Камни обрабатывали на одном из частных предприятий в области. Смотрите видео, как СБУ задержала контрабандистов: Интересно В аэропорту "Львов" таможенники изъяли у туристов более 1500 наркосодержащих таблеток: фото Правоохранители изъяли несколько партий янтаря Во время обысков в помещениях злоумышленников и в производственных помещениях правоохранители нашли: почти 1300 килограммов янтаря разных фракций;

более 170 килограммов готовых изделий;

технологическое оборудование для обработки янтаря;

компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Следователи открыли уголовное производство за "незаконную добычу, сбыт, приобретение, пересылку или переработку янтаря". На все изъятые вещи наложили арест. Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрениях. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

СБУ задержала контрабандистов / Фото СБУ

Злоумышленники вывозили из Украины Янтарь / Фото СБУ

Правоохранители изъяли всю контрабанду / Фото СБУ