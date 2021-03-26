Изъяли янтаря на 11 миллионов гривен: СБУ задержала контрабандистов – фото и видео
СБУ задержала международных контрабандистов, которые вывозили янтарь через аэропорты "Львов" и "Борисполь". Во время обысков правоохранители изъяли 170 килограммов ювелирных украшений и 1300 килограммов янтаря стоимостью около 11 миллионов гривен.
Источник:СБУ
У злоумышленников изъяли несколько партий контрабандных товаров. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.
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Янтарь вывозили через аэропорты "Львов" и "Борисполь"
- СБУ начала документировать деятельность преступной группы в сентябре 2020 года.
- Наконец правоохранители установили канал контрабанды камней и его организаторов.
- Контрабандисты нелегально вывозили обработанный янтарь за границу через аэропорты "Борисполь" и "Львов".
- Также они присылали товар через сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.
- Незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа.
- В нем приняли участие 7 жителей Ровенской области, которые скупали у местных старателей нелегально добытый янтарь.
- Из части приобретенных камней злоумышленники изготавливали ювелирные украшения по заказу иностранных клиентов.
- Камни обрабатывали на одном из частных предприятий в области.
Смотрите видео, как СБУ задержала контрабандистов:
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Правоохранители изъяли несколько партий янтаря
Во время обысков в помещениях злоумышленников и в производственных помещениях правоохранители нашли:
- почти 1300 килограммов янтаря разных фракций;
- более 170 килограммов готовых изделий;
- технологическое оборудование для обработки янтаря;
- компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
Следователи открыли уголовное производство за "незаконную добычу, сбыт, приобретение, пересылку или переработку янтаря". На все изъятые вещи наложили арест.
Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрениях. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
СБУ задержала контрабандистов / Фото СБУ
Злоумышленники вывозили из Украины Янтарь / Фото СБУ
Правоохранители изъяли всю контрабанду / Фото СБУ
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