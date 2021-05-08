Детали инцидента в Яворове

Происшествие случилось около 20:30 на улице Маковея. Патрульные заметили легковушку Volkswagen Golf, которая двигалась по встречной полосе, нарушая Правила дорожного движения.

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Правоохранители решили остановить автомобиль с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя. Однако водитель не отреагировал на требование полицейских и продолжал двигаться дальше. Вскоре патрульные все же остановили его.

Выяснилось, что за рулем находился пьяный 37-летний житель Яворова. Во время выяснения обстоятельств он вел себя неадекватно и не выполнял законные требования сотрудников полиции.

Женщины напали на патрульного

Впоследствии из салона автомобиля вышли три пассажирки. Одна из них – 46-летняя жительница Яворова – стала вести себя агрессивно и несколько раз ударила полицейского ногой.

На видео с места происшествия, которое опубликовали в местном фейсбук-сообществе, видно двух женщин и патрульного. Одна из них копала ногами правоохранителя, а другая в тот момент кричала, чтобы тот назвал свое имя.

Смотрите видео избиения патрульного:

Всех участников инцидента доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Что грозит нарушителям

Женщине, которая напала на патрульного, сообщили о подозрении в насилии в отношении работника правоохранительного органа. Теперь ей грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

На водителя-нарушителя составлены административные протоколы за пьяное вождение и невыполнение требования об остановке.