На Яворовском полигоне грузовик с военными слетел с дороги: много пострадавших – фото
КрАЗ влетел в кювет и получил сильный удар / Подслушано г. Новояворов
Инцидент произошел днем 19 января на территории Яворовского полигона, расположенном на Львовщине. Из-за скользкой дороги КрАЗ с военнослужащими съехал в кювет.
Об аварии сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, сообщает "Интерфакс-Украина".
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В результате аварии пострадали 13 военных.
Что известно о ДТП на Яворивском полигоне
- По предварительным данным, водитель КрАЗа перевозил 31 военнослужащего из одной точки полигона к другой.
- На скользком участке дороге он не справился с управлением и направил машину в кювет.
- В результате удара кабину грузовика серьезно смяло, а людей зажало.
- Пострадавших вытащили спасатели ГСЧС.
Пострадавших военных пришлось вытаскивать спасателям / Фото сообщества "Подслушано г. Новояворов"
В результате аварии травмы получили 13 военнослужащих. Из них 8 были госпитализированы.
Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
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