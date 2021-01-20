Инцидент произошел днем 19 января на территории Яворовского полигона, расположенном на Львовщине. Из-за скользкой дороги КрАЗ с военнослужащими съехал в кювет.

Об аварии сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В результате аварии пострадали 13 военных.

Что известно о ДТП на Яворивском полигоне

По предварительным данным, водитель КрАЗа перевозил 31 военнослужащего из одной точки полигона к другой.

На скользком участке дороге он не справился с управлением и направил машину в кювет.

В результате удара кабину грузовика серьезно смяло, а людей зажало.

Пострадавших вытащили спасатели ГСЧС.



Пострадавших военных пришлось вытаскивать спасателям / Фото сообщества "Подслушано г. Новояворов"

В результате аварии травмы получили 13 военнослужащих. Из них 8 были госпитализированы.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.