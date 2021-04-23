Экспозиция под угрозой: в результате пожара музей "Тюрьма на Лонцкого" понес огромные убытки
Во Львове 22 апреля случился пожар на территории Национального музея "Тюрьма на Лонцкого". Помещение музея понесло значительные убытки, а уникальные экспонаты оказались под угрозой уничтожения.
Источник:фейсбук Владимира Вятровича
Пожар возник в помещении котельной СБУ, которая расположена рядом. Огонь тушили более 40 работников МЧС.
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Музей "Тюрьма на Лонцкого" понес огромные убытки
Директор Музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый рассказал, что возгорание возникло в котельной СБУ, которая является прилегающей к зданию музея. Вероятно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети.
Пожарных вызвал охранник музея, когда заметил густой дым в коридорах в 15:38. За полтора часа ГСЧС привлекла к тушению 9 единиц техники и 4 десятка пожарных. Огонь начал быстро перебрасываться на территорию музея,
– добавил Забилый.
По его словам, в результате возгорания загорелось перекрытие крыши и обуглились окна первого этажа.
"Часть стекол на всех трех этажах – выбита, а некоторые окна пожарные вынуждены были вырывать, срезать дверь. Часть крыши таки выгорела. Пожарные также работали внутри музея, отсекая огонь. Тушение привело к затоплению помещений музея, вода до сих пор стоит и разрушает здание", – подытожил директор музея.
Нардеп Владимир Вятрович добавил, что музей понес весомые убытки. Здесь повредились проводка и отопление, поэтому помещение нужно безотлагательно реставрировать. По словам Вятровича, самый ценный экспонат музея – это само сооружение тюрьмы.
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Экспозиция оказалась под угрозой
Вятрович рассказал, что работница музея "Тюрьма на Лонцкого" Лидия Тополевская бросилась спасать исторические ценности. Благодаря ее преданности и храбрости удалось избежать ряда разрушений, чтобы пробиться внутрь сквозь укрепленную и зарешеченную тюрьму.
"Лидия Тополевская все время находилась заблокирована на третьем этаже здания, среди дыма и огня, но, к счастью, благодаря пожарным не пострадала", – отметил нардеп.
Убытки, которые понес музей, оценит комиссия, в состав которой вошли его сотрудники, специалисты из мэрии и представители Галицкой райадминистрации Львова. Однако, по словам Вятровича, оценить полный масштаб убытков удастся лишь со временем. Сейчас перекрытия музея наполнены водой, а это угрожает экспозиции.
Самое ценное имущество – архив ОУН и УПА, а также специализированная библиотека Центра исследований освободительного движения, которые хранятся в музее, под угрозой затопления. Как и уцелевшие сейчас фондохранилища и лаборатория музея,
– добавил нардеп.
Вятрович отметил, что музей нуждается в деньгах для восстановления. Прежде всего здесь нужно восстановить перекрытие крыши, которая сейчас открыта для дождей и непогоды. Также в музее нужно установить двери и окна, а также осушить помещение.
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