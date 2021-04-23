Во Львове 22 апреля случился пожар на территории Национального музея "Тюрьма на Лонцкого". Помещение музея понесло значительные убытки, а уникальные экспонаты оказались под угрозой уничтожения.

Пожар возник в помещении котельной СБУ, которая расположена рядом. Огонь тушили более 40 работников МЧС.

К теме Во Львове на территории Музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" случился пожар: фото и видео

Музей "Тюрьма на Лонцкого" понес огромные убытки

Директор Музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забилый рассказал, что возгорание возникло в котельной СБУ, которая является прилегающей к зданию музея. Вероятно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети.

Пожарных вызвал охранник музея, когда заметил густой дым в коридорах в 15:38. За полтора часа ГСЧС привлекла к тушению 9 единиц техники и 4 десятка пожарных. Огонь начал быстро перебрасываться на территорию музея,

– добавил Забилый.

По его словам, в результате возгорания загорелось перекрытие крыши и обуглились окна первого этажа.

"Часть стекол на всех трех этажах – выбита, а некоторые окна пожарные вынуждены были вырывать, срезать дверь. Часть крыши таки выгорела. Пожарные также работали внутри музея, отсекая огонь. Тушение привело к затоплению помещений музея, вода до сих пор стоит и разрушает здание", – подытожил директор музея.

Нардеп Владимир Вятрович добавил, что музей понес весомые убытки. Здесь повредились проводка и отопление, поэтому помещение нужно безотлагательно реставрировать. По словам Вятровича, самый ценный экспонат музея – это само сооружение тюрьмы.

Читайте также В Луганской области произошел пожар в воинской части: фото

Смотрите фото, как пострадал музей в результате пожара / Фото Владимира Вятровича



Экспозиция оказалась под угрозой

Вятрович рассказал, что работница музея "Тюрьма на Лонцкого" Лидия Тополевская бросилась спасать исторические ценности. Благодаря ее преданности и храбрости удалось избежать ряда разрушений, чтобы пробиться внутрь сквозь укрепленную и зарешеченную тюрьму.

"Лидия Тополевская все время находилась заблокирована на третьем этаже здания, среди дыма и огня, но, к счастью, благодаря пожарным не пострадала", – отметил нардеп.

Убытки, которые понес музей, оценит комиссия, в состав которой вошли его сотрудники, специалисты из мэрии и представители Галицкой райадминистрации Львова. Однако, по словам Вятровича, оценить полный масштаб убытков удастся лишь со временем. Сейчас перекрытия музея наполнены водой, а это угрожает экспозиции.

Самое ценное имущество – архив ОУН и УПА, а также специализированная библиотека Центра исследований освободительного движения, которые хранятся в музее, под угрозой затопления. Как и уцелевшие сейчас фондохранилища и лаборатория музея,

– добавил нардеп.

Вятрович отметил, что музей нуждается в деньгах для восстановления. Прежде всего здесь нужно восстановить перекрытие крыши, которая сейчас открыта для дождей и непогоды. Также в музее нужно установить двери и окна, а также осушить помещение.

Обратите внимание! Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" открыли 28 июня 2009 года. Он размещен в здании бывшего застенка КГБ и Гестапо. Он является одним из 3 музеев такого плана. Два других – музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине.

Интересно В Одессе горел ресторан "Мистер Кэт": пожар тушили 38 пожарных – фото, видео