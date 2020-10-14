Первый электробус должен появиться во Львове уже в мае 2021 года. Стоимость единицы такого транспотрта составляет примерно 180 тысяч евро. Всего "Электрон" изготовит для города 250 электробусов.

Каждый месяц, начиная с мая 2021 года, "Электрон" будет производить по 18 электробусов для Львова. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире "Твоє місто".

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Почему город закупил 250 электробусов

По словам Садового, километр пробега электробуса стоит почти в 3 раза дешевле, чем обычного автобуса.

Сегодня "Электрон" разрабатывает новую модель электробуса для города. Километр пробега стоит 8 гривен, автобуса 22 – 24 гривны. Это выгодно и потому, что это львовский производитель, здесь остаются деньги, налоги идут в местный бюджет,

– отметил мэр.

Обратите внимание! Меморандум о закупке 250 электробусов подписали 10 сентября во Львове. По документу, их в течение 3 лет должен изготовить завод "Электрон".

Во Львове появятся еще 210 единиц нового транспорта

Садовый рассказал, что кроме электробусов, город закупит еще и автобусы, троллейбусы и трамваи.

"Подписали с "Электроном" соглашение на производство 250 электробусов. Также в тендере – закупка 100 автобусов. Со следующего года их будут производить для Львова. Ожидаем соглашение с международной корпорацией на 100 троллейбусов с автономным ходом. Также "электрон" должен изготовить 10 пятисекционных трамваев", – рассказал городской голова.

Всего в течение следующих 2 лет во Львове должны появиться 460 единиц нового качественного транспорта.