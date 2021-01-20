В течение суток работники Галицкой таможни изъяли почти тонну контрабандных товаров, среди которых были элитное шампанское, дорогая одежда, накидки на диваны и кресла и тому подобное. Всю контрабанду изъяли, а дела направят в суд.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Что именно изъяли таможенники

Через пункт пропуска Краковец – Корчева украинец пытался ввезти 33 бутылки французского шампанского. Алкоголь нашли во время углубленного осмотра в салоне его машины.

Обратите внимание! Совершеннолетним разрешено перевозить через границу не больше 5 литров пива, 2 литров вина и 1 литра крепких алкогольных напитков.

Смотрите фото шампанского, которое изъяли таможенники / Фото Галицкой таможни

Другой мужчина, тоже гражданин Украины, пытался ввезти более 50 единиц одежды. Он спрятал кожаные куртки Сabrini и джинсовую одежду Levi Strauss в салоне своего авто среди личных вещей. Стоимость контрабанды составляет около 130 тысяч гривен, что значительно превышает норму ввоза товаров без уплаты таможенных платежей.

Смотрите фото одежды, которую изъяли таможенники / Фото Галицкой таможни

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В пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное украинец пытался незаконно ввезти почти 80 единиц текстильных накидок для диванов и кресел. Товар стоимостью почти 140 тысяч гривен таможенники обнаружили в багажном отделении микроавтобуса.

Смотрите фото товаров, которые изъяли таможенники / Фото Галицкой таможни

Какое наказание ожидает контрабандистов

Во всех случаях контрабандисты пытались перевезти товары по полосе упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". Сотрудники Галицкой таможни составили на нарушителей протоколы о нарушении таможенных правил.

Санкция статьи предусматривает наказание – 1700 гривен штрафа и конфискацию этих товаров. Всю контрабанду изъяли. Таможенники направят дела в суд.