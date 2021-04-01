За нарушение карантина городская комиссия ТЭБ и ЧС 30 марта решила закрыть "Эпицентр", расположенный на улице Хмельницкого в Львове. Однако он продолжает работать несмотря на все запреты.

В связи с карантинными ограничениями, строительные магазины могут работать только на выдачу заказов. Однако даже после запрета в "Эпицентр" продолжают пускать покупателей.

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В "Эпицентр" наведались правоохранители

В "Эпицентр", расположенный на улице Богдана Хмельницкого, приехали правоохранители. Они отреагировали на вызов львовянки, которая около 10:30 позвонила в полицию, из-за того, что гипермаркет работал несмотря на запрет мэрии.

Женщина рассказала, что заведение продолжает обслуживать клиентов. Ей самой удалось сегодня сделать там покупки. Львовянка показала правоохранителям соответствующий чек. По словам женщины, ее пустили внутрь, где она смогла выбрать необходимые товары. Однако, когда работники "Эпицентра" увидели патрульных, то закрыли двери гипермаркета изнутри.

В полиции подтвердили информацию об этом инциденте. Патрульные вызвали на место следователей, которые в дальнейшем будут заниматься этим делом.

Интересно! Минимальный штраф за нарушение карантина в Украине составляет 17 тысяч гривен.

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Коротко о локдауне во Львове

Из-за сложной ситуации с коронавирусом локдаун во Львове продлили до 12 апреля.

Также городская комиссия ТЭБ и ЧС ввела дополнительные карантинные ограничения.

В частности, заведения общественного питания, непродовольственные и строительные магазины могут работать только на вынос или по предварительному заказу.

В свою очередь, непродовольственные и смешанные рынки закроют.

Весь общественный транспорт будет работать в режиме спецперевозок – до окончания локдауна отменили льготы на проезд.

В детских садах будут работать дежурные группы, куда родители могут привести своих детей при необходимости.

Львовские школьники, в свою очередь, продолжат учиться дистанционно.

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Также во Львове запретили проведение любых массовых мероприятий.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / Инфографика 24 канала