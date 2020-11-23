Львовская ТИК приняла скандальное решение о переносе даты проведения первой сессии горсовета с 3 декабря на 24 ноября. По словам мэра Львова Андрея Садового, такое постановление просто нивелирует волеизъявление общины города.

Во Львове возникла проблема – территориальная избирательная комиссия изменила дату заседания сессии новоизбранного горсовета. Решение о переносе сессии приняли тайно ночью 23 ноября. Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал в эфире 24 канала.

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Как Садовый отреагировал на скандальное решение ТИК

По словам Садового, такая ситуация нестандартная и неожиданная для депутатов в частности. Он получил так называемый "подарок" от местной избирательной комиссии, которая решила созвать сессию горсовета утром 24 ноября.

Это означает, что прекращаются полномочия городского головы. А кто тогда должен управлять городом? Избирательная комиссия этого не говорит, и депутаты растеряны. Я понимаю, что это решение готовила какая-то неизвестная группа, и я бы хотел, чтобы мы вернулись к здравому смыслу,

– отметил мэр Львова.

И добавил, что мандат мэра он сможет получить только тогда, когда посчитают все голоса и будет окончательный результат и пройдет время на обжалование.

Чем это опасно?

"Я думаю, что это является продолжением избирательной кампании. Увидев результаты экзит-полов, "Европейская солидарность" как-то заставила избирательную комиссию принять такое неординарное решение", – считает Садовый.

Действующий мэр города убежден, что это все "противоречит здравому смыслу" и действующему законодательству. Он отметил, что будет использовать все возможности действующего законодательства и не даст "раздерибанить" комитеты.

Смотрите видео: Садовый прокомментировал 24 каналу скандальное решение ТИК

Мэр надеется, что здравый смысл победит

Садовый надеется, что депутаты Львовского горсовета укажут избирательной комиссии на "ничтожность" такого решения. По словам городского головы, депутаты будут обжаловать в суде перенос даты первой сессии. Постановление будут требовать отменить, потому что оно может привести к "узурпации власти" в городе.

Смотрите видео, на котором Садовый прокомментировал свою позицию относительно решения ТИК:

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Избирательная комиссия перенесла дату сессии тайно

Садовый отметил, что решение о переносе сессии горсовета приняли тайно. Представители "Самопомочи" за это решение не голосовали – проголосовали члены других партий.

Так выглядит, что они объединены одной группой, и есть один центр управления. Журналистов на это заседание тоже не приглашали. Это какой-то ночной поствыборный синдром,

– добавил городской голова.

Садовый назвал решение ТИК подставой для общества

По словам мэра города, о переносе даты первой сессии ему не сообщали. Садовый узнал обо всем из СМИ.

Если 24 ноября все же состоится присяга депутатов, то мэр Львова потеряет все полномочия. Прежде чем Садовый вступит в должность председателя Львовской ОТГ, руководить городом будет секретарь Львовского горсовета. Однако, по закону, секретаря должен предложить городской голова. Именно поэтому скандальное решение избирательной комиссии противоречит украинскому законодательству.

Это просто подстава для города, для общества. Сегодня надо показывать единство. Я руку протянул каждому депутату, взамен специально хотят раздвоить, сделать какую-то диспропорцию. Я надеюсь, что суд, в который направили иски, остановит это безобразие,

– заявил Садовый.

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Львов может быть без городского головы до начала декабря

Садовый отметил, что, когда именно определят мэра, – неизвестно, ведь для этого нужно посчитать все бюллетени, а после этого еще есть 5 дней на обжалование результатов выборов. Поэтому до начала декабря Львов фактически будет без городского головы.

"Призываю людей вернуться к здравому смыслу, иметь уважение к закону и к волеизъявлению общины. Я буду бороться за закон и за правду, которая должна быть доминантной для города Львова", – подытожил мэр Львова.

"Европейская солидарность" ответила на заявление Садового

Председатель фракции "Европейская солидарность" во Львовском горсовете Петр Адамык ответил на своей фейсбук-странице на заявление Садового о незаконности переноса сессии мэрии. Адамык ссылается на закон "О местном самоуправлении".

Председатель фракции "ЕС" отметил, что местная ТИК приняла решение о проведении сессии Львовского горсовета 24 ноября согласно украинскому законодательству.

Подчеркиваю, что ТИК, приняв решение о проведении сессии Львовского горсовета 24 ноября, а не 3 декабря, выполнила норму статьи 46 закона "О местном самоуправлении", согласно которой "первая сессия новоизбранного городского совета созывается соответствующей ТИК не позднее, чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов совета",

– заявил Адамык.

По его словам, депутаты требуют провести первую сессию в соответствии с законом. Он также добавил, что "Европейская Солидарность" открыта к сотрудничеству со всеми украинскими политсилами ради благосостояния города и попросил Садового "не будоражить общество".