Во Львове ситуация с коронавирусом остается сложной. В частности – это нелегкое время для бизнеса.

Ведь в городе заведения могут работать только на вынос и не имеют возможности продавать алкоголь на разлив. Об этом в эфире рассказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

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Сложная ситуация для бизнеса

По его словам, в Украине и в целом в мире туризм временно остановил свою деятельность.

Ситуация во время карантина является сложной для всего бизнеса. Мы ежедневно имеем встречи для сферы услуг,

– отметил Москаленко.

Он отметил, что самое главное – обеспечить безопасность каждого жителя города. "Мы делаем все возможное, чтобы с помощью карантина остановить распространение (коронавируса – 24 канал)".

Москаленко рассказал о ситуации с COVID-19 во Львове: смотрите видео 24 канала

Москаленко: Нужно быть готовыми

Несмотря на жесткие меры, которые ввели во Львове, как заметил Москаленко, количество госпитализаций продолжает расти. Поэтому необходимо делать максимум, чтобы иметь резерв койко-мест.

Отметим! Львовщина с 25 марта находится в красной карантинной зоне. В городе усилили ограничения.

Он отметил, что в октябре 2020 года во Львове обеспечили дополнительный резерв – примерно 400 коек. Они пока позволяют создавать параллельно новые места.



Адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Также заместитель мэра отметил, что готовят 105 специализированных мест для детей. "Специфика штамма – заражает все больше молодых людей и детей. Поэтому мы должны быть готовы", – сказал Москаленко.

Ситуация с коронавирусом на Львовщине