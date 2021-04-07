Это сложная ситуация для бизнеса, – Москаленко о COVID-19 во Львове
Во Львове ситуация с коронавирусом остается сложной. В частности – это нелегкое время для бизнеса.
Источник:24 канал
Ведь в городе заведения могут работать только на вынос и не имеют возможности продавать алкоголь на разлив. Об этом в эфире рассказал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
Читайте также Мы вступили в период постоянных пандемий, – Садовый рассказал, остановят ли сообщение со Львовом
Сложная ситуация для бизнеса
По его словам, в Украине и в целом в мире туризм временно остановил свою деятельность.
Ситуация во время карантина является сложной для всего бизнеса. Мы ежедневно имеем встречи для сферы услуг,
– отметил Москаленко.
Он отметил, что самое главное – обеспечить безопасность каждого жителя города. "Мы делаем все возможное, чтобы с помощью карантина остановить распространение (коронавируса – 24 канал)".
Москаленко рассказал о ситуации с COVID-19 во Львове: смотрите видео 24 канала
Москаленко: Нужно быть готовыми
Несмотря на жесткие меры, которые ввели во Львове, как заметил Москаленко, количество госпитализаций продолжает расти. Поэтому необходимо делать максимум, чтобы иметь резерв койко-мест.
Он отметил, что в октябре 2020 года во Львове обеспечили дополнительный резерв – примерно 400 коек. Они пока позволяют создавать параллельно новые места.
Адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Также заместитель мэра отметил, что готовят 105 специализированных мест для детей. "Специфика штамма – заражает все больше молодых людей и детей. Поэтому мы должны быть готовы", – сказал Москаленко.
Ситуация с коронавирусом на Львовщине
- По состоянию на среду, 7 апреля, на Львовщине заболели коронавирусом более 112 тысяч человек.
- Из них – 2 762 пациента умерли, более 82 тысячи – выздоровели.
- Сейчас в стационарах больниц Львова находится 1 103 больных.
Поделиться новостью