Эвакуировали 2 тысячи человек: во Львове сообщили о минировании ТРЦ Forum и King Cross Leopolis
Во Львове 22 апреля сообщили о заминировании двух ТРЦ – Forum и King Cross Leopolis. К счастью, информация оказалась ошибочной, однако с ТРЦ эвакуировали 2 тысячи человек.
Источник:полиция Львовщины
Первое сообщение поступило около 18:00, а второе – в 18:20. Сейчас правоохранители устанавливают людей, причастных к фейковым минированиям.
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Во Львове "заминировали" ТРЦ Forum и King Cross Leopolis
- Около 18:00 правоохранителям поступило сообщение о заминировании ТРЦ Forum Lviv, который расположен на улице Под Дубом.
- На место происшествия немедленно выехали специалисты-взрывотехники, патрульные, следственно-оперативная группа, кинолог и сотрудники других подразделений полиции.
- Чуть позже, в 18:20 в полицию поступило сообщение от дирекции ТРЦ King Cross Leopolis, расположенном в селе Сокольники возле Львова.
- Заявитель рассказал, что на электронный адрес ТРЦ поступило сообщение о заминировании.
- На месте происшествия работали следователи, взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции.
Сообщили о заминировании ТРЦ Forum и King Cross Leopolis / Фото полиции Львовщины
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С ТРЦ эвакуировали 2 тысячи человек
Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию обоих ТРЦ. Полицейские эвакуировали работников и посетителей заведений. Всего с обеих ТРЦ вывели около 2 тысяч человек.
Информация о заминировании оказалась ложной. Правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов.
Вскоре следователи откроют уголовные производства. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить людей, которые предоставили ложные сообщения о заминировании.
С ТРЦ эвакуировали 2 тысячи человек / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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