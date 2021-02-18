Во Львове 18 февраля неизвестный сообщил о минировании частной школы. Из учебного заведения эвакуировали 300 человек, но взрывчатки так и не нашли.

Инцидент произошел около 11: 00. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно сообщил о фейковом минировании школы. Интересно Дали 2 года за решеткой: суд вынес приговор псевдоминеру вокзала во Львове Как правоохранители искали в школе взрывчатку Около 11: 00 правоохранителям поступило анонимное сообщение о минировании одной из школ на улице Венгерской.

На место происшествия немедленно выехали взрывотехники, кинологи, следователи и сотрудники других служб полиции Львовской области.

Из здания эвакуировали около 300 человек.

Правоохранители обследовали помещения школы и прилегающую территорию.

Однако они не нашли никаких взрывоопасных предметов.

Сейчас правоохранители проводят расследование для установления личности злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о минировании.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства. Смотрите фото, как правоохранители искали взрывчатку / Фото полиции Львовской области