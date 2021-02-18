Эвакуировали 300 человек: во Львове сообщили о минировании частной школы – фото
Во Львове из школы эвакуировали 300 человек / Полиция Львовской области
Во Львове 18 февраля неизвестный сообщил о минировании частной школы. Из учебного заведения эвакуировали 300 человек, но взрывчатки так и не нашли.
Источник:Полиция Львовской области
Инцидент произошел около 11: 00. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно сообщил о фейковом минировании школы.
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Как правоохранители искали в школе взрывчатку
- Около 11: 00 правоохранителям поступило анонимное сообщение о минировании одной из школ на улице Венгерской.
- На место происшествия немедленно выехали взрывотехники, кинологи, следователи и сотрудники других служб полиции Львовской области.
- Из здания эвакуировали около 300 человек.
- Правоохранители обследовали помещения школы и прилегающую территорию.
- Однако они не нашли никаких взрывоопасных предметов.
- Сейчас правоохранители проводят расследование для установления личности злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о минировании.
- Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.
Смотрите фото, как правоохранители искали взрывчатку / Фото полиции Львовской области
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