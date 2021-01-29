Юристы независимого общественного проекта "Лига антитраста" собирают заявления от жителей Львовщины, которые в течение последних 6 месяцев пострадали от завышенных цен компании "Львовгаз сбыт". Доказанную переплату истцы смогут вернуть в двойном размере.

Источник: "Лига антитраста"

Свою жалобу может подать каждый, кто пострадал от завышения цен газораспределительной компанией "Львовгаз сбыт". Их собирают для коллективного добавления к расследованию Антимонопольного комитета.

Актуально Антимонопольный комитет начал расследование относительно завышения цен на газ "Львовгаз сбытом"

Как присоединиться к коллективному иску против "Львовгаз сбыта"

Западное межрегиональное территориальное отделение АМКУ 26 января начало расследование против "Львовгаз сбыта" из-за вероятного злоупотребления монопольным положением на Львовщине. Компанию подозревают в завышении цены на газ для бытовых потребителей примерно на 2 – 2,5 гривны за кубический метр с сентября 2020 по январь 2021 года.

Все пользователи услуг "Львовгаз сбыта" могут присоединиться к делу в качестве третьих лиц и возместить переплату за газ в двойном размере. Присоединиться к расследованию АМКУ можно в 2 способа:

Самостоятельно составить и направить соответствующее заявление в Западное межрегиональное территориальное отделение АМКУ. В нем надо указать, что вы потребитель "Львовгаз сбыта", а потому решение комитета может существенно затронуть ваши интересы. К заявлению нужно приложить документы о подтверждении – платежки, счета или скриншоты из личного кабинета на сайте 104.ua. Заявление следует отправить в адрес местного отделения АМКУ – 79000, город Львов, улица Коперника, 4. Его также можно подать в электронном виде.

и направить соответствующее в Западное межрегиональное территориальное отделение АМКУ. В нем надо указать, что вы потребитель "Львовгаз сбыта", а потому решение комитета может существенно затронуть ваши интересы. К заявлению нужно приложить документы о подтверждении – платежки, счета или скриншоты из личного кабинета на сайте 104.ua. Заявление следует отправить в адрес местного отделения АМКУ – 79000, город Львов, улица Коперника, 4. Его также можно подать в электронном виде. Абонент также может присоединиться к коллективному заявлению, которое готовят юристы "Лиги антитраста". Для этого необходимо заполнить анкету, перейдя по ссылке. После этого эксперты бесплатно подготовят все необходимые документы и будут сопровождать весь процесс.

Чем больше людей вступит в дело, тем больше доказательств злоупотребления сможет собрать АМКУ и тем гарантированнее будут доказательства вины газовиков, которые бесцеремонно обдирают население каждый месяц. После наложения комитетом штрафа, третьи лица смогут возместить причиненный газовиками ущерб в двойном размере: сумма переплат за газ, умноженная на два,

– сообщили в "Лиге антитраста".

Заявление в Западное территориальное отделение АМКУ также могут подать абоненты "Волыньгаз сбыта", "Закарпатгаз сбыта", "Ровногаз сбыта", "Ивано-Франковскгаз сбыта", ведь по этим компаниям также возбуждены дела из-за завышения стоимости газа для населения.

Обратите внимание! "Лига антитраста" – это проект общественных организаций "Совет защиты конкуренции и потребителей" и "Наши деньги". Он объединяет экспертов в области антимонопольного законодательства и закупок. Участниками "Лиги антитраста" есть экс-государственные уполномоченные АМКУ Агия Загребельская, Анна Артеменко и известный антикоррупционный журналист Юрий Николов.

Коротко о завышении цены на газ для населения "Львовгаз сбытом"