Юристы готовят коллективный иск против "Львовгаз сбыта": как к нему можно присоединиться
Юристы независимого общественного проекта "Лига антитраста" собирают заявления от жителей Львовщины, которые в течение последних 6 месяцев пострадали от завышенных цен компании "Львовгаз сбыт". Доказанную переплату истцы смогут вернуть в двойном размере.
Источник: "Лига антитраста"
Свою жалобу может подать каждый, кто пострадал от завышения цен газораспределительной компанией "Львовгаз сбыт". Их собирают для коллективного добавления к расследованию Антимонопольного комитета.
Актуально Антимонопольный комитет начал расследование относительно завышения цен на газ "Львовгаз сбытом"
Как присоединиться к коллективному иску против "Львовгаз сбыта"
Западное межрегиональное территориальное отделение АМКУ 26 января начало расследование против "Львовгаз сбыта" из-за вероятного злоупотребления монопольным положением на Львовщине. Компанию подозревают в завышении цены на газ для бытовых потребителей примерно на 2 – 2,5 гривны за кубический метр с сентября 2020 по январь 2021 года.
Все пользователи услуг "Львовгаз сбыта" могут присоединиться к делу в качестве третьих лиц и возместить переплату за газ в двойном размере. Присоединиться к расследованию АМКУ можно в 2 способа:
- Самостоятельно составить и направить соответствующее заявление в Западное межрегиональное территориальное отделение АМКУ. В нем надо указать, что вы потребитель "Львовгаз сбыта", а потому решение комитета может существенно затронуть ваши интересы. К заявлению нужно приложить документы о подтверждении – платежки, счета или скриншоты из личного кабинета на сайте 104.ua. Заявление следует отправить в адрес местного отделения АМКУ – 79000, город Львов, улица Коперника, 4. Его также можно подать в электронном виде.
- Абонент также может присоединиться к коллективному заявлению, которое готовят юристы "Лиги антитраста". Для этого необходимо заполнить анкету, перейдя по ссылке. После этого эксперты бесплатно подготовят все необходимые документы и будут сопровождать весь процесс.
Чем больше людей вступит в дело, тем больше доказательств злоупотребления сможет собрать АМКУ и тем гарантированнее будут доказательства вины газовиков, которые бесцеремонно обдирают население каждый месяц. После наложения комитетом штрафа, третьи лица смогут возместить причиненный газовиками ущерб в двойном размере: сумма переплат за газ, умноженная на два,
– сообщили в "Лиге антитраста".
Заявление в Западное территориальное отделение АМКУ также могут подать абоненты "Волыньгаз сбыта", "Закарпатгаз сбыта", "Ровногаз сбыта", "Ивано-Франковскгаз сбыта", ведь по этим компаниям также возбуждены дела из-за завышения стоимости газа для населения.
Коротко о завышении цены на газ для населения "Львовгаз сбытом"
- С августа 2020 года в Украине открылся свободный рынок газа для бытовых потребителей.
- Украинцы получили право менять поставщиков газа, если компания их не устраивала.
- Ограничения по цене газа отменили. Так, стоимость природного газа теперь меняется ежемесячно.
- "Львовгаз сбыт" и другие газопоставщики из группы "Региональная газовая компания" украинского олигарха Дмитрия Фирташа держали цены на газ для потребителей значительно выше средневзвешенных на рынке.
- В декабре стоимость газа в "Львовгаз сбыт" составляла 8,81 гривен за кубический метр. Зато средняя цена от других поставщиков колебалась от 6,9 до 7,99 гривен за кубический метр.
- В ноябре компания установила цену 8,81 гривен за кубический метр. Тогда средние цены были в пределах 6,82 – 7,92 гривен за кубический метр.
Поделиться новостью