Работники Галицкой таможни 25 октября нашли в грузовике контрабанду стоимостью около 700 тысяч гривен. Среди задекларированного груза водитель вез ювелирное оборудование и аксессуары.

Мужчина хотел перевезти контрабанду через пункт пропуска "Краковец – Корчова". Коробки с незадекларированным ювелирным оборудованием спрятали между сэндвич-панелями, которые украинец вез из Польши в Киев. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как нашли контрабанду

Таможенники остановили грузовик, которым управлял украинец. По товаросопроводительным документам, он перевозил сэндвич-панели из Польши на одно из киевских предприятий.

Во время таможенного досмотра мужчине предложили заполнить декларацию. В документе водитель отметил, что он не перевозит других товаров кроме сэндвич-панелей.

Таможенники провели осмотр грузовика. Среди задекларированного груза они нашли коробки с ювелирным оборудованием и аксессуарами.

Всего таможенники нашли 300 упаковок контрабандных товаров.

Мужчина уверял, что он не знает, как эти коробки оказались среди груза.



Мужчина уверял таможенников, что ничего не знал о контрабанде / Фото Галицкой таможни

Правоохранители проводят расследование

Правоохранители составили протокол за нарушение таможенных правил – недекларирование товаров. За такое правонарушение злоумышленнику грозит штраф в размере 100% стоимости товаров с конфискацией контрабанды.

Ориентировочная стоимость незадекларированного ювелирного оборудования и аксессуаров – 700 тысяч гривен. Правоохранители изъяли весь товар.

Сейчас идет расследование инцидента. Дело направят в суд.

Смотрите фото контрабанды на 700 тысяч гривен / Фото Галицкой таможни