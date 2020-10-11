Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 11 октября ослабить карантин может, как и раньше, только Кировоградская область. В остальных регионах показатель заболеваемости превышает норму.

Критерии для усиления карантина

С 22 июня возможность ослабления ограничений в регионе определяют по 4 критериям, сообщает пресс-служба Минздрава.

Важно Минздрав разрабатывает новые ограничения для противодействия COVID-19

При каких условиях будут усиливать карантин

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент обнаружения случаев коронавируса составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина. Смягчить ограничения можно только в Кировоградской области.

Где нельзя ослаблять карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Сейчас в Украине этот показатель составляет 163,8 при норме 40 случаев заболевания.

Самый высокий уровень динамики заболеваемости в Сумской области – 300,1. В то же время в столице уровень заболеваемости составляет 191,6.

В общем, показатель не превышает норму только на Кировоградщине – 24,8.

Важно! В случае соответствия показателям для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно – экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение об усилении карантина с учетом результатов оценки эпидемической ситуации в регионе.

Кстати Оккупанты в Донецкой области переводят все учебные заведения на дистанционку из-за COVID-19

Какова ситуация с коронавирусом в этих регионах

Винницкая область – 7 569 случаев;

Волынская область – 9 645 случаев;

Днепропетровская область – 8 781 случай;

Донецкая область – 5 649 случаев;

Житомирская область – 8 326 случаев;

Закарпатская область – 10 850 случаев;

Запорожская область – 5 461 случай;

Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;

Кировоградская область – 1 304 случая;

город Киев – 27 497 случаев;

Киевская область – 11 096 случаев;

Львовская область – 22 588 случаев;

Луганская область – 1 826 случаев;

Николаевская область – 4 546 случаев;

Одесская область – 16 605 случаев;

Полтавская область – 4 377 случаев;

Ровненская область – 14 493 случая;

Сумская область – 6 862 случая;

Тернопольская область – 15 798 случаев;

Харьковская область – 24 445 случаев;

Херсонская область – 1 892 случая;

Хмельницкая область – 8 792 случая;

Черновицкая область – 16 319 случаев;

Черкасская область – 5 598 случаев;

Черниговская область – 5 518 случаев.

Коронавирус в Украине: главное

С начала пандемии в Украине диагностировали 261 034 случая коронавируса.

За прошедшие сутки, 10 октября, обнаружили 4 768 новых больных.

113 507 человек уже одолели COVID-19. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 4 972 пациента.

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 октября.

в Украине до 31 октября. С 1 августа страну поделили на зоны: красную, желтую, оранжевую, зеленую. В каждой зоне действуют разные ограничения.



Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала