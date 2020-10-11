Лишь одна область готова к ослаблению карантина: какая именно
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 11 октября ослабить карантин может, как и раньше, только Кировоградская область. В остальных регионах показатель заболеваемости превышает норму.
Критерии для усиления карантина
С 22 июня возможность ослабления ограничений в регионе определяют по 4 критериям, сообщает пресс-служба Минздрава.
Важно Минздрав разрабатывает новые ограничения для противодействия COVID-19
При каких условиях будут усиливать карантин
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент обнаружения случаев коронавируса составляет более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина. Смягчить ограничения можно только в Кировоградской области.
Где нельзя ослаблять карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Сейчас в Украине этот показатель составляет 163,8 при норме 40 случаев заболевания.
Самый высокий уровень динамики заболеваемости в Сумской области – 300,1. В то же время в столице уровень заболеваемости составляет 191,6.
В общем, показатель не превышает норму только на Кировоградщине – 24,8.
Кстати Оккупанты в Донецкой области переводят все учебные заведения на дистанционку из-за COVID-19
Какова ситуация с коронавирусом в этих регионах
- Винницкая область – 7 569 случаев;
- Волынская область – 9 645 случаев;
- Днепропетровская область – 8 781 случай;
- Донецкая область – 5 649 случаев;
- Житомирская область – 8 326 случаев;
- Закарпатская область – 10 850 случаев;
- Запорожская область – 5 461 случай;
- Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;
- Кировоградская область – 1 304 случая;
- город Киев – 27 497 случаев;
- Киевская область – 11 096 случаев;
- Львовская область – 22 588 случаев;
- Луганская область – 1 826 случаев;
- Николаевская область – 4 546 случаев;
- Одесская область – 16 605 случаев;
- Полтавская область – 4 377 случаев;
- Ровненская область – 14 493 случая;
- Сумская область – 6 862 случая;
- Тернопольская область – 15 798 случаев;
- Харьковская область – 24 445 случаев;
- Херсонская область – 1 892 случая;
- Хмельницкая область – 8 792 случая;
- Черновицкая область – 16 319 случаев;
- Черкасская область – 5 598 случаев;
- Черниговская область – 5 518 случаев.
Коронавирус в Украине: главное
- С начала пандемии в Украине диагностировали 261 034 случая коронавируса.
- За прошедшие сутки, 10 октября, обнаружили 4 768 новых больных.
- 113 507 человек уже одолели COVID-19. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 4 972 пациента.
- Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 октября.
- С 1 августа страну поделили на зоны: красную, желтую, оранжевую, зеленую. В каждой зоне действуют разные ограничения.