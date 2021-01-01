В Славском остановилась канатная дорога: люди оказались в ловушке – фото
В Славском люди застряли на высоте из-за остановки подъемника / dsns.gov.ua
В Славском на Львовщине, 1 января внезапно остановилась канатная дорога с кресельным подъемником на гору Тростян. Люди, которые в это время им пользовались, оказались в ловушке, зависнув на высоте.
Чтобы спасти людей пришлось привлечь горно-спасательные подразделения, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
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Больше об инциденте в Славском:
- Канатная дорога остановилась около 13:30 1 января 2021 года. Во львовском управлении ГСЧС рассказали ZAXID.NET, что инцидент произошел на канатной дороге на гору Тростян возле базы "Динамо".
- Причина аварии – выход из строя трансформаторной подстанции. Работники объекта пытались подключить электрогенератор, но на это нужно было время.
- На подъемнике из-за аварии застряли около 70 человек. Среди них есть дети.
- Кроме высоты, им угрожают и не слишком благоприятные погодные условия. Температура воздуха составляет всего 1 градус. Но чувствуется она несколько холоднее, ведь в горах сейчас ветрено.
- В 15 часов с подъемника сняли уже 29 человек. Среди них 5 детей.
- Всего на месте работают 16 спасателей и 2 единицы техники.
В Славском внезапно остановился подъемник / Фото ГСЧС
Город Славское во Львовской области: карта
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