Во Львовской области количество новых пациентов с коронавирусом пока остается на достаточно высоком уровне. Однако в ЛОГА рассказали, что эпидемситуация в области стабилизировалась, а карантинные ограничения дали свой эффект.

По состоянию на 16 апреля во Львовской области коронавирусом заболели более 121 тысячи человек. Обычно, в области ежедневно выявляют около тысячи больных.

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Во Львовской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом

Заместитель директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Шурпяк рассказала, что по состоянию на 16 апреля в стационарах областных медучреждений лечатся 3168 пациентов с коронавирусом. 220 больных находятся в реанимации, а 69 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Можем говорить о стабилизации ситуации в области на это время, и о том, что карантинные меры дают свой эффект. Поэтому в очередной раз призываем соблюдать карантин,

– отметила Шурпяк.

Также чиновница рассказала, что в Моршыне стартует проект коллективной вакцинации. Шурпяк добавила, что 15 апреля 2650 жителей области получили прививки от коронавируса.

"Львовская область и в дальнейшем есть среди лидеров в Украине по объемам вакцинации", – подытожила чиновница.

Ситуация со смертностью от COVID-19 – неутешительная

Во Львовском областном центре общественного здоровья отметили, что несмотря на уменьшение количества новых больных, пик эпидемии на Львовщине еще продолжается.

"Неутешительными являются числа смертности. Так, за последнюю неделю было зафиксировано 178 смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Уже четвертую неделю подряд смертность составляет более 100 случаев в неделю", – сообщили в центре.

Обратите внимание! По решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 25 марта Львовская область перешла в красную зону. В области действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемии.





Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / Инфографика 24 канала