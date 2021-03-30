Ситуация с коронавирусом во Львове достаточно тревожная, поэтому в городе продлили карантин до 12 апреля. Соблюдение карантинных ограничений усиленно будут проверять мониторинговые группы и правоохранители.

Во Львове в течение последнего времени значительно возросло количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. По состоянию на 30 марта в стационарах медучреждений города лечится более 1000 пациентов с пневмониями.

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Полиция будет следить за соблюдением карантина во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что мониторинговые группы не могут сделать то, что может сделать полиция. Городской голова надеется, что львовские правоохранители "с честью и достоинством будут выполнять те функции, которые на них возложены".

Маска – это уже определенная гарантия, что ты не будешь инфицирован. Если ты лишний раз не идешь в публичное место, где есть концентрация людей, это гарантия, что ты не будешь инфицирован и будешь здоров,

– добавил мэр.

Городской голова добавил, что в европейских странах обычно вводят карантин на всей территории.

"Мы не богатая страна, наверное, мы не можем себе этого позволить, поэтому эти зональные и региональные карантины – не дают этого эффекта, которого можно было достичь. Во Львове еще никто с голоду не умер", – отметил Садовый.

Городской голова добавил, что в городской совет звонят руководители учреждений, которые закрыли из-за нарушения карантина. Садовый отметил, что может организовать для них встречу с врачами городских больниц, "чтобы они пообщались и увидели, какая ситуация".

"Лучше потерпеть этих 10 дней и потом нормально работать, чтобы медицинская система могла справиться и каждый больной, который будет поступать, имел качественное обслуживание", – подытожил мэр.

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Во Львове ввели дополнительные карантинные ограничения / Фото ЛГС

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во львовских больницах всего 1500 койкомест для пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 30 марта в стационарах медучреждений города лечатся 1017 пациентов. Из них 940 человек – больные коронавирусом, 68 – находятся в реанимации, а 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ситуация с коронавирусом во Львове тревожная. Поэтому в городе планируют обустроить еще около 1000 дополнительных коек. Больше всего койкомест создадут в больнице скорой медицинской помощи.

На обустройство временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Из-за большого количества новых больных коронавирусом локдаун во Львове решили продлить до 12 апреля.

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Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала