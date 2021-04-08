Во Львове продлили карантин до 19 апреля. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 8 апреля.

Во Львове значительно выросло количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Несмотря на жесткий карантин в городе, ситуация с COVID-19 не улучшается.

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Локдаун решили продлить до 19 апреля

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что, по решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, усиленный карантин во Львове продлится до 19 апреля. Также комиссия будет мониторить эпидемию, и на основе этого решит, будут ли работать летние террасы, непродовольственные рынки и начальные школы.

Во Львове продолжают активно работать над увеличением резерва коек для больных коронавирусом. Поэтому город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат пациентов с COVID-19. Также на базе Городской детской клинической больницы решили развернуть 105 коек для детей.

Городская комиссия обращается к областным медучреждениям по возможности обустройства дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусом. По словам Садового, чтобы победить эпидемию, нужно объединить усилия.