Львовский горсовет создаст рабочую группу, которая будет стоять на защите предпринимателей в условиях карантина выходного дня. Ее возглавит заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Львовский городской совет не хочет, чтобы решение о введении карантина выходного дня вступило в действие. Рабочая группа мэрии будет нарабатывать различные варианты помощи и поддержки предпринимателей города. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио "Львовская волна", сообщает 24 канал.

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Когда во Львове создадут группу защиты предпринимателей

Львовский горсовет готовит иск в суд, чтобы решение о введении карантина выходного дня не вступило в действие. Садовый рассказал, что хоть конечного протокола правительства относительно этого еще нет, львовские юристы прорабатывают информацию, которая уже есть в медиа.

Мы сегодня (12 ноября – 24 канал) создаем специальную рабочую группу, которая будет нарабатывать различные варианты, чтобы защитить и помочь бизнесу. Ее возглавит мой заместитель Андрей Москаленко. Также туда будут входить руководитель юридического департамента, руководитель центра предпринимательства, бизнес-омбудсмен и предприниматели,

– рассказал городской глава.

Садовый о карантине выходного дня

Мэр города считает, что карантин выходного дня навредит тысячам украинцев. Это решение лишит их средств к существованию.

"Для туристической или ресторанной индустрий это утопия. Для них главный заработок приходится именно на субботу – воскресенье. Люди просто остаются без средств к существованию. Еще один вопрос – где те компенсации, которые обещал премьер? Если бы людям сначала дали живые деньги, то можно было бы говорить о каких-то ограничениях. Но выбрасывать людей на улицы, оставлять их без работы – это недопустимо", – добавил Садовый.

Мэр отметил, что во Львове около 25% жителей уже переболели коронавирусом и имеют антитела.

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Мэрия ждет финальное постановление правительства

Садовый отметил, что согласно действующему законодательству, на основе постановления Кабмина должны провести заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а затем – городской. Однако городская комиссия не готова принимать решения, которые могут навредить людям.

Сейчас Львовский горсовет ждет финальное постановление правительства. Его обработают и на городской комиссии примут решение, которое будет "исключительно в интересах людей".

Как город будет помогать предпринимателям

Садовый уверен, что карантин выходного дня избавит доходов около 50 тысяч работников и владельцев малого и среднего бизнеса. Поэтому Львов будет всячески помогать предпринимателям:

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям не будет принимать никаких решений, которые навредят городу.

В выходные дни будет работать центр поддержки предпринимательства по телефону 15 – 80. На горячей линии специалисты будут консультировать предпринимателей в случае возникновения недоразумений.

Также во Львове сформируют мобильные юридические группы, которые будут оказывать оперативную помощь владельцам бизнесов.

Обратите внимание! Подробнее о введении карантина выходного дня в Украине можно прочитать здесь.