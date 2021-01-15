ЛКП "Лев" вышло из карантина и продолжает помогать бездомным животным. Предприятие обнародовало график отлова бездомных собак на территории Львовской МТО для предоставления им всей необходимой ветеринарной помощи.

Во время карантина в ЛКП "Лев" продезинфицировали все помещения и провели текущие ремонты. С 1 января предприятие будет помогать не только животным, которые живут во Львове, но и четвероногим Львовской МТО. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Интересно Во Львове открыли еще один тренировочно-выгульный площадка для собак: фото

Когда начнут отлавливать бездомных собак

В ЛКП "Лев" тщательно продезинфицировали все помещения, территорию, вольеры, будки, инвентарь и провели текущие ремонтные работы за время карантина.

С 1 января работа предприятия распространяется на территорию всей Львовской МТГ, поэтому мы корректируем график вылова беспризорных собак. В частности, бригада ловцов будет осуществлять выезды в населенные пункты МТО по средам и субботам, в остальные дни недели – в районы Львова,

– сообщили в ЛКП "Лев".

Вне очереди бригада выезжать только в ургентных случаях – если животное беременно или ранено.

Собаки, которых выловили в районах Львова, будут находиться на предприятии 21 день. Четвероногие, которые попали на предприятие из населенных пунктов ОТО могут находиться там 14 дней. Это необходимо для того, чтобы стерилизовать большее количество животных.

Обратите внимание! Выезд бригады осуществляется по телефонному запросу на номер (068) 535-45-45. ЛКП "Лев" работает ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00 на улице Промысловой, 56.



График выезда бригады ЛКП "Лев" в Львове / Фото ЛКП "Лев"