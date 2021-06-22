Инцидент произошел вблизи горы Плай в Мукачевском районе. Сначала парень хотел таки покорить вершину, однако позже к нему пришлось вызывать медиков и спасателей.
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17-летнего львовянина укусила змея
- Вечером 21 июня группа туристов из Львова отправилась в сторону горы Великий Верх.
- Во время восхождения на вершину 17-летнего парня в ногу укусила змея.
- Еще некоторое время он пытался идти по маршруту, однако в конце концов его друзья вызвали спасателей.
- Сотрудники ГСЧС, которые выехали по вызову, нашли туристическую группу и спустили львовянина к подножию горы.
- После этого его отвезли в Воловец и передали врачам скорой.
Смотрите фото, как спасатели спускали туриста с горы / Фото ГСЧС Закарпатья