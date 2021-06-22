Инцидент произошел вблизи горы Плай в Мукачевском районе. Сначала парень хотел таки покорить вершину, однако позже к нему пришлось вызывать медиков и спасателей.

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17-летнего львовянина укусила змея

Вечером 21 июня группа туристов из Львова отправилась в сторону горы Великий Верх.

Во время восхождения на вершину 17-летнего парня в ногу укусила змея.

Еще некоторое время он пытался идти по маршруту, однако в конце концов его друзья вызвали спасателей.

Сотрудники ГСЧС, которые выехали по вызову, нашли туристическую группу и спустили львовянина к подножию горы.

После этого его отвезли в Воловец и передали врачам скорой.

Смотрите фото, как спасатели спускали туриста с горы / Фото ГСЧС Закарпатья

Обратите внимание! Спасатели призывают быть осторожными, отправляясь в лес или на природу. Если вы увидели пресмыкающегося рядом с собой, нужно просто спокойно отойти. Особенно внимательными нужно быть в высокой траве, кустах и лесу. Кроме этого, отправляясь на природу, следует надевать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.



Первая помощь при укусе змеи / Инфографика ЛОГА