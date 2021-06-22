В Карпатах 17-летнего львовянина укусила змея: парня госпитализировали – фото

22 июня 2021 , 10:59
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Источник:

ГСЧС Закарпатья

На Закарпатье 21 июня 17-летнего туриста из Львова в ногу укусила змея. Подросток попал в больницу.

Инцидент произошел вблизи горы Плай в Мукачевском районе. Сначала парень хотел таки покорить вершину, однако позже к нему пришлось вызывать медиков и спасателей.

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17-летнего львовянина укусила змея

  • Вечером 21 июня группа туристов из Львова отправилась в сторону горы Великий Верх.
  • Во время восхождения на вершину 17-летнего парня в ногу укусила змея.
  • Еще некоторое время он пытался идти по маршруту, однако в конце концов его друзья вызвали спасателей.
  • Сотрудники ГСЧС, которые выехали по вызову, нашли туристическую группу и спустили львовянина к подножию горы.
  • После этого его отвезли в Воловец и передали врачам скорой.

Смотрите фото, как спасатели спускали туриста с горы / Фото ГСЧС Закарпатья

 

Обратите внимание! Спасатели призывают быть осторожными, отправляясь в лес или на природу. Если вы увидели пресмыкающегося рядом с собой, нужно просто спокойно отойти. Особенно внимательными нужно быть в высокой траве, кустах и лесу. Кроме этого, отправляясь на природу, следует надевать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.


Первая помощь при укусе змеи / Инфографика ЛОГА