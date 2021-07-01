Спасатели призывают быть внимательными в местах обитания змей. Ни в коем случае нельзя наступать на пресмыкающихся и брать их в руки.
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На Львовщине женщину укусила змея
- Примерно в 18:30 в селе Ялынковатое Стрыйского района 30 летнюю женщину укусила змея.
- Пострадавшую госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу.
- Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Коротко о последних подобных случаях на Львовщине
- Первый случай укуса змеи во Львовской области зафиксировали 28 апреля. Пресмыкающееся укусило 39-летнего харьковчанина. Мужчина попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.
- В селе Хлевчаны 12 мая случился второй в области случай укуса змеи. 72-летнюю бабушку также госпитализировали.
- В Сколевском районе Львовской области 31 мая 45-летнего мужчину также укусила змея. Он в состоянии средней тяжести попал в реанимацию.
- В Стрыйском районе 8 июня 35-летнюю женщину укусила змея. Пострадавшую госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.
- 22 июня змея укусила женщину и ребенка. Оба пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести.