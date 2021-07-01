В карпатском селе 30-летнюю женщину укусила змея: пострадавшая – в больнице

1 июля 2021 , 16:28
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

На Львовщине в горном селе 30 июня 30-летнюю женщину укусила змея. Пострадавшая попала в больницу.

Спасатели призывают быть внимательными в местах обитания змей. Ни в коем случае нельзя наступать на пресмыкающихся и брать их в руки.

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На Львовщине женщину укусила змея

  • Примерно в 18:30 в селе Ялынковатое Стрыйского района 30 летнюю женщину укусила змея.
  • Пострадавшую госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу.
  • Она находится в состоянии средней степени тяжести.
Обратите внимание! Спасатели призывают быть осторожными, отправляясь в лес или на природу. Если вы увидели пресмыкающееся, нужно просто спокойно отойти. Кроме этого, следует надевать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.

Коротко о последних подобных случаях на Львовщине

  • Первый случай укуса змеи во Львовской области зафиксировали 28 апреля. Пресмыкающееся укусило 39-летнего харьковчанина. Мужчина попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.
  • В селе Хлевчаны 12 мая случился второй в области случай укуса змеи. 72-летнюю бабушку также госпитализировали.
  • В Сколевском районе Львовской области 31 мая 45-летнего мужчину также укусила змея. Он в состоянии средней тяжести попал в реанимацию.
  • В Стрыйском районе 8 июня 35-летнюю женщину укусила змея. Пострадавшую госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.
  • 22 июня змея укусила женщину и ребенка. Оба пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести.


Первая помощь при укусе змеи / Инфографика ЛОГА

Автор: Ольга Котів