По словам мэра Львова Андрея Садового, для него каждая новая каденция – это американские горки. Однако мэр продолжает работать – мусороперерабатывающий завод строят несмотря на пандемию коронавируса, а перед городской властью возникли новые вызовы.

Пандемия коронавируса в Украине никак не повлияла на строительство мусороперерабатывающего завода. Однако появились новые вызовы – с 1 января 2021 года Львов станет мощнее на 65%, так как начнет функционировать Львовская ОТГ. Об этом Садовый рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Садовый о своей 4 каденции на посту мэра Львова

По словам Садового, город – это "очень сложная конструкция". Обычно в городах, в которых постоянно меняются мэры, нет благосостояния для жителей, потому что нет больших инвестиций.

"Львов увеличил свою территорию и теперь у нас есть объединенная община. Мы фактически теперь на 65% больше, мощнее и это – новый вызов. Поэтому работы – непочатый край", – отметил Садовый.

Мэр города добавил, что для него каждая новая каденция – это "американские горки на высоте 10 тысяч километров с постоянной турбулентностью".

Львов очень многим нравится и очень многие хотят положить на него лапу, а я, как этот третий лев. У нас на ступеньках у входа в ратушу есть два льва, так вот я третий, посередине, который оберегает, потому что мы никогда не допустим, чтобы Львов принадлежал кому-то другому, кроме львовян,

–объяснил городской голова.

Мэр города о строительстве мусороперерабатывающего завода

Во Львове началось строительство мусороперерабатывающего завода. По словам Садового, пандемия коронавируса никак на это не повлияла – все работы проводят четко и по плану. Город уже подвел все коммуникации, сети и построил станцию компостирования на месте будущего мусороперерабатывающего комплекса.

Сейчас начинается 2 этап строительства – будут строить стены мусороперерабатывающего завода и завозить оборудования. По проекту, комплекс должны построить в течение 24 месяцев. Его введут в эксплуатацию или в конце 2022 года, или в начале 2023.

Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода