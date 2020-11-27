Каждая каденция – это американские горки, – Садовый о мэрстве и мусороперерабатывающем заводе
По словам мэра Львова Андрея Садового, для него каждая новая каденция – это американские горки. Однако мэр продолжает работать – мусороперерабатывающий завод строят несмотря на пандемию коронавируса, а перед городской властью возникли новые вызовы.
Пандемия коронавируса в Украине никак не повлияла на строительство мусороперерабатывающего завода. Однако появились новые вызовы – с 1 января 2021 года Львов станет мощнее на 65%, так как начнет функционировать Львовская ОТГ. Об этом Садовый рассказал в интервью "Радио Свобода".
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Садовый о своей 4 каденции на посту мэра Львова
По словам Садового, город – это "очень сложная конструкция". Обычно в городах, в которых постоянно меняются мэры, нет благосостояния для жителей, потому что нет больших инвестиций.
"Львов увеличил свою территорию и теперь у нас есть объединенная община. Мы фактически теперь на 65% больше, мощнее и это – новый вызов. Поэтому работы – непочатый край", – отметил Садовый.
Мэр города добавил, что для него каждая новая каденция – это "американские горки на высоте 10 тысяч километров с постоянной турбулентностью".
Львов очень многим нравится и очень многие хотят положить на него лапу, а я, как этот третий лев. У нас на ступеньках у входа в ратушу есть два льва, так вот я третий, посередине, который оберегает, потому что мы никогда не допустим, чтобы Львов принадлежал кому-то другому, кроме львовян,
–объяснил городской голова.
Мэр города о строительстве мусороперерабатывающего завода
Во Львове началось строительство мусороперерабатывающего завода. По словам Садового, пандемия коронавируса никак на это не повлияла – все работы проводят четко и по плану. Город уже подвел все коммуникации, сети и построил станцию компостирования на месте будущего мусороперерабатывающего комплекса.
Сейчас начинается 2 этап строительства – будут строить стены мусороперерабатывающего завода и завозить оборудования. По проекту, комплекс должны построить в течение 24 месяцев. Его введут в эксплуатацию или в конце 2022 года, или в начале 2023.
Коротко о строительстве мусороперерабатывающего завода
- Мусороперерабатывающий комплекс во Львове построят на улице Пластовой рядом с очистными сооружениями "Львовводоканала".
- Проект завода уже прошел комплексную госэкспертизу и получил положительное заключение.
- Мощность будущего завода – 240 тысяч тонн отходов в год при двухсменной работе. Доля остаточных отходов в этом комплексе составит не менее 30%.
- Мусороперерабатывающий комплекс во Львове будет строить голландско-литовский консорциум WTT – Axis.
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