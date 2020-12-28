19-летний киевлянин носил во Львове шапку с символикой СССР: ему грозит тюрьма
Львовские полицейские открыли уголовное производство против 19-летнего юноши из Киева. Все потому, что он носил шапку с запрещенной коммунистической символикой.
Соответствующее сообщение поступило в полицию после обеда 28 декабря. Нарушителя заметили в заведении на улице Валовой, об этом пишет полиция Львовщины.
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Полиция изъяла у молодого человека шапку с кокардой – на ней был изображен серп и молот в красной звезде.
Теперь молодому киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Ято нарушил молодой человек
Юноша нарушил закон о декоммунизации, принятый Радой еще в 2015 году. Документ осудил коммунистический и нацистский режимы и запретил использование их символики и пропаганды.
Украинское законодательство, в частности, запрещает:
- гербы и флаги СССР, УССР;
- серп и молот, а также серп и молот вместе с пятиконечной звездой;
- гимн СССР, а так же гимны советских республик;
- символику коммунистической партии;
- коммунистические лозунги и цитаты советских руководителей;
- георгиевскую ленту;
- изображения лидеров фашистского движения и тому подобное.
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