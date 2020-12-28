Львовские полицейские открыли уголовное производство против 19-летнего юноши из Киева. Все потому, что он носил шапку с запрещенной коммунистической символикой.

Соответствующее сообщение поступило в полицию после обеда 28 декабря. Нарушителя заметили в заведении на улице Валовой, об этом пишет полиция Львовщины.

Ранее Парень в футболке с серпом и молотом разгуливал по центру Львова: что ему грозит

Полиция изъяла у молодого человека шапку с кокардой – на ней был изображен серп и молот в красной звезде.

Теперь молодому киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Ято нарушил молодой человек

Юноша нарушил закон о декоммунизации, принятый Радой еще в 2015 году. Документ осудил коммунистический и нацистский режимы и запретил использование их символики и пропаганды.

Украинское законодательство, в частности, запрещает: