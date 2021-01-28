Львовские военные лицеисты записали профессиональный музыкальный клип "У полі під Крутами". Его посвятили 103-й годовщине исторического боя под станцией Круты.

Источник: Армія.Inform

Над созданием клипа работали личный состав Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, креативная команда VIVIDPRO, фотохудожница Виктория Истомина и одна из студий звукозаписи Львова.

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Что известно о песне и клипе

Автор слов и музыки – львовский бард-композитор Александр Шевченко.

– львовский бард-композитор Александр Шевченко. Певцы и исполнители ролей в клипе – военные лицеисты Борис Загорулько, Захар Бойко, Олесь Лимич.

– военные лицеисты Борис Загорулько, Захар Бойко, Олесь Лимич. "У полі під Крутами" снимали как в павильоне, так и на улице.

Как возникла идея ролика

Режиссер креативной команды VIVIDPRO Виктория Холстинина рассказала, что это не первая ее работа с военным лицеем.

За 2 года уже успели вместе сделать несколько визуальных проектов. В частности, о жизни и обучении лицеистов в военно ориентированном учебном заведении и клип, посвященный преподавателям и наставникам лицея,

– отметила Холстинина.

Она добавила, что с этим коллективом работать очень легко. Так как лицеисты – креативные, патриотичные и дисциплинированные.

По словам режиссера, съемки начались еще осенью 2020 года. Идея клипа возникла во время одной фотосессии, которую запланировал лицей для изготовления внешней наглядной агитации учебного заведения. Фотохудожница Виктория Истомина делала тогда постер.

Значение видеоклипа

Лицей, где учатся ребята, назван в честь Героев Крут. Чтобы показать наследственность духа и традиций украинских защитников, один из лицеистов надел строй участника боя под станцией Круты, а 2 других – современную полевую форму украинского войска и парадную форму.

Мы закладывали в клип философию того, что несмотря на разрыв в сто лет и тогдашняя, и современная молодежь, которая разделяет патриотические идеи, уважение к своей стране, готова ее защищать,

– объяснила Холстинина.

Члены креативной команды отмечают, что лицеисты как актеры-любители работали с необычайной самоотдачей. Отмечают и работу певцов-лицеистов.

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Команда, которая работала над роликом / Фото Армія.Inform

Клип военных лицеистов в честь Героев Крут: смотрите видео