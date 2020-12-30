Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому 30 декабря дома на ряде львовских улиц временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Короткой, Патона, Хмельницкого, Миколайчука и на проспекте Червоной Калины. Водоснабжение планируют восстановить до 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где во Львове не будет воды с 9:45 до 15:00

улица Короткая – все дома;

улица Братьев Михновских – все дома;

улица Патона – дома № 2, 2/4, 2/5, 2/7, 2/6, 2/3, 2/2.

Где во Львове не будет воды с 10:45 до 15:00

улица Зубривская – дома № 36, 36а;

проспект Червоной Калины – дома № 61 - 77.

Где во Львове не будет воды с 11:30 до 14:30

улица Богдана Хмельницкого – дома № 226 - 230.

Где во Львове не будет воды с 12:00 до 17:30

улица Миколайчука – дома № 22/2, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте "Львовводоканала".