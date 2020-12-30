Из-за ремонта водопроводов во Львове 30 декабря на ряде улиц отключат воду: где и когда
Во Львове 30 декабря на ряде улиц отключат воду / 24 канал
Во Львове продолжают ремонтировать водопроводы. Поэтому 30 декабря дома на ряде львовских улиц временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Короткой, Патона, Хмельницкого, Миколайчука и на проспекте Червоной Калины. Водоснабжение планируют восстановить до 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 9:45 до 15:00
- улица Короткая – все дома;
- улица Братьев Михновских – все дома;
- улица Патона – дома № 2, 2/4, 2/5, 2/7, 2/6, 2/3, 2/2.
Где во Львове не будет воды с 10:45 до 15:00
- улица Зубривская – дома № 36, 36а;
- проспект Червоной Калины – дома № 61 - 77.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 14:30
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 226 - 230.
Где во Львове не будет воды с 12:00 до 17:30
- улица Миколайчука – дома № 22/2, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40.
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