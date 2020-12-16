Компания airBaltic восстанавливает еще один авиарейс из Львова: детали
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic анонсировала обновление рейса из Львова в Ригу. Полеты должны начаться летом 2021 года.
airBaltic планирует возобновить прямое авиасообщение из Львова в Ригу. Компания анонсировала свое летнее расписание авиарейсов. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Львов".
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Когда начнутся полеты из Львова в Ригу
Литовская авиакомпания airBaltic внесла в свое летнее расписание полетов рейс из Львова в Ригу. Полеты планируют начать с 4 июня 2021 года.
Рейсы Львов – Рига будет выполнять дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. Ориентировочное время в полете – 1 час и 30 минут: ️
- Вылет из Риги в 23:30. Самолет прилетит во Львов 1:00.
- Вылет из Львова 4:55, а в Ригу самолет прилетит в 5:25.
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