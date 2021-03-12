Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор водителю, который насмерть сбил 8-летнего мальчика. Мужчину обязали возместить родителям погибшего 500 тысяч гривен и приговорили к 4 годам за решеткой.

Авария произошла в августе 2019 года в Рудном на улице Песковой. Водитель автомобиля "ВАЗ" при съезде с главной дороги на придомовую территорию не заметил 8-летнего мальчика, который катался на велосипеде.

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Мальчик умер на 3 день после аварии

Водитель "ВАЗ-2106" в августе 2019 года подъезжал к дому №7 на улице Песковой.

Когда мужчина съезжал с главной дороги на придомовую территорию, он не заметил 8-летнего велосипедиста и сбил его.

В результате аварии мальчика зажало между машиной и воротами.

Ребенок попал в больницу.

Мальчик находился в коме и умер на 3 день после аварии.

Водитель затормозил, но избежать столкновения не удалось

Во время судебного заседания 55-летний водитель признал свою вину только частично. Мужчина рассказал, что, когда он заезжал в ворота, повернул голову направо, чтобы не въехать в столбец. В это время рядом ездил 8-летний мальчик на велосипеде. Водитель уверял, что затормозил сразу, как заметил ребенка, однако все же столкновения избежать не удалось.

Также водитель в суде утверждал, что мальчик вообще не имел права ездить на велосипеде по дороге, потому что ему еще не исполнилось 14 лет. Мужчина рассказал, что его дети возместили родителям погибшего 20 тысяч гривен на медицинскую помощь и похороны.

Однако родители заявили, что никаких расходов им не возместили, а все деньги они вернули. Мать мальчика добавила, что водитель не контактировал с ними. Мужчина впервые попросил прощения у родителей погибшего только на следственном эксперименте.

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Мужчина обязан выплатить полмиллиона компенсации

Судья Андрей Лиуш, исследовав материалы дела, признал водителя виновным в совершении ДТП. Мужчину приговорили к 4 годам в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Также судья удовлетворил гражданский иск родителей мальчика и обязал виновника ДТП возместить им 500 тысяч гривен морального ущерба.