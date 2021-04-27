По прогнозам синоптиков, 27 апреля во Львове осадков не ожидали. Несмотря на это, в конце апреля в городе шел снег.

Снежило во Львове недолго. Через 5 минут снегопад закончился

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Во Львове 27 апреля падал снег

Во Львове 27 апреля было облачно. Синоптики Львовского гидрометцентра осадков не прогнозировали. Ночью температура колебалась от 0 до 3 градусов мороза, а днем ​​- от 8 до 10 градусов тепла.

Несмотря на прогнозы синоптиков в городе выпал снег. Он начался около полудня. Снегопад продолжался всего несколько минут. После этого выглянуло солнце, и от снега не осталось и следа. Вероятно, многие львовяне его даже не заметили. Однако в городе нашлись счастливчики, которым удалось снять снегопад на видео. Именно они и опубликовали ролики в сети.

Смотрите видео, как во Львове 27 апреля падал снег (видео Кристины Гоголь):

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В окрестностях Львова снежило сильнее (видео Ukrainian Life):