Галицкий райсуд Львова вынес приговор – конфисковать 70,6 тысячи долларов, которые мужчина пытался вывезти из Украины без декларации. Обвиняемый подал апелляцию. Однако Апелляционный суд оставил прежнее решение.

Мужчина пытался вывезти из Украины 93 тысячи долларов в спортивной сумке. Однако таможенники их нашли и изъяли. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как мужчина пытался провезти 93 тысячи долларов

33-летний житель Львовщины прибыл на пункт пропуска "Краковец-Корчева" через "зеленый коридор".

Однако таможенники решили тщательно осмотреть его микроавтобус.

Во время осмотра сотрудники Галицкой таможни нашли спортивную сумку мужчины.

мужчины. В ней лежала внушительная сумма денег – 93,22 тысячи долларов . Мужчина эту валюту не задекларировал.

. Мужчина эту валюту не задекларировал. Согласно украинскому законодательству, через границу без декларирования можно перевозить не более 10 тысяч евро. В долларовом эквиваленте – это около 11 тысяч долларов.

Поэтому таможенники изъяли у мужчины большую часть денег – 81,54 тысячи долларов. Однако около 11,69 тысячи водителю вернули.

Какой приговор вынес суд

Галицкий райсуд Львова вынес приговор – конфисковать у мужчины 70,6 тысячи долларов и оштрафовать его на 1700 гривен. На решение суда мужчина подал апелляцию. Однако Апелляционный суд Львова ее не удовлетворил – предыдущий приговор остался в силе.



Мужчина вез в спортивной сумке 93 тысячи долларов / Фото Галицкой таможни



Суд решил конфисковать 70,6 тысячи долларов / Фото Галицкой таможни