При осмотре международных отправлений из США таможенники нашли 2 посылки с оружием. Теперь делом занимаются правоохранители. Они уже объявили злоумышленникам о подозрении.

Таможенники нашли 2 отправления с оружием. Одно контрабандисты отправляли в Одесскую область, а другое – в Черкасскую. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Как таможенники нашли оружие в отправлении

При осмотре международных отправлений, поступивших в Украину из США, таможенники обнаружили в двух посылках огнестрельное оружие и патроны.

Первое отправление отправляли в жителю Одесской области. В посылке была винтовка в разобранном виде. Части оружия контрабандисты обмотали фольгой и спрятали между вещей.

Другое отправление отправляли жителю Черкасской области. В коробке среди обычных вещей правоохранители нашли пистолет Beretta и 174 патрона к нему. Оружие, как и в первом случае, злоумышленники замотали в фольгу.

Таможенники изъяли все контрабандное оружие. Его направили правоохранителям.

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Что угрожает контрабандистам

Правоохранители открыли уголовное производство за контрабанду оружия. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – от 3 до 7 лет за решеткой.

Правоохранители установили личности контрабандистов и сообщили им о подозрении. Вскоре дело направят в суд.