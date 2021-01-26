Контрабандист-выдумщик: мужчина пытался вывезти 5 тысяч пачек сигарет в двойной крыше
Сотрудники Галицкой таможни 24 января нашли немалую партию контрабандных сигарет в автомобиле 43-летнего жителя Черновицкой области. Мужчина пытался вывезти в Польшу почти 5 тысяч пачек сигарет в двойной крыше.
Источник: Галицкая таможня.
Мужчина пытался провезти контрабандные сигареты через пункт пропуска Краковец – Корчова. Таможенники составили на него протокол о нарушении таможенных правил.
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Как мужчина спрятал сигареты в крыше
- На пункте пропуска Краковец – Корчева таможенники решили осмотреть автомобиль 43-летнего жителя Черновицкой области, который направлялся из Украины в Польшу.
- В микроавтобусе Mercedes Sprinter во время углубленного осмотра сотрудники Галицкой таможни обнаружили, что в автомобиле есть двойная крыша.
- В 2 специально изготовленных тайниках, расположенных в межсталевом пространстве кузова автомобиля, таможенники нашли немалую партию контрабандных сигарет.
- Всего мужчина пытался перевезти 4,76 тысячи пачек сигарет.
Смотрите фото, как контрабандист спрятал почти 5 тысяч пачек сигарет в машине / Фото Галицкой таможни
Что грозит контрабандисту
Таможенники составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил за перемещение товаров через границу Украины, скрывая их от таможенного контроля. Контрабандисту грозит наказание – штраф в размере стоимости сигарет с последующей их конфискацией и конфискацией автомобиля с хранилищем.
Таможенники изъяли сигареты и автомобиль. Их стоимость установит экспертиза. Вскоре дело направят в суд, который и изберет мужчине наказание.
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