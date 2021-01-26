Сотрудники Галицкой таможни 24 января нашли немалую партию контрабандных сигарет в автомобиле 43-летнего жителя Черновицкой области. Мужчина пытался вывезти в Польшу почти 5 тысяч пачек сигарет в двойной крыше.

Источник: Галицкая таможня.

Мужчина пытался провезти контрабандные сигареты через пункт пропуска Краковец – Корчова. Таможенники составили на него протокол о нарушении таможенных правил.

К теме 480 пачек снюса: таможенники нашли контрабандный табак на 100 тысяч гривен – фото

Как мужчина спрятал сигареты в крыше

На пункте пропуска Краковец – Корчева таможенники решили осмотреть автомобиль 43-летнего жителя Черновицкой области, который направлялся из Украины в Польшу.

В микроавтобусе Mercedes Sprinter во время углубленного осмотра сотрудники Галицкой таможни обнаружили, что в автомобиле есть двойная крыша.

В 2 специально изготовленных тайниках, расположенных в межсталевом пространстве кузова автомобиля, таможенники нашли немалую партию контрабандных сигарет.

Всего мужчина пытался перевезти 4,76 тысячи пачек сигарет.

Смотрите фото, как контрабандист спрятал почти 5 тысяч пачек сигарет в машине / Фото Галицкой таможни

Что грозит контрабандисту

Таможенники составили на мужчину протокол о нарушении таможенных правил за перемещение товаров через границу Украины, скрывая их от таможенного контроля. Контрабандисту грозит наказание – штраф в размере стоимости сигарет с последующей их конфискацией и конфискацией автомобиля с хранилищем.

Таможенники изъяли сигареты и автомобиль. Их стоимость установит экспертиза. Вскоре дело направят в суд, который и изберет мужчине наказание.