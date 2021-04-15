Контрабандист-выдумщик зашпаклевал сигареты в крышу своего авто: фото и видео
Пограничники нашли сигареты в крыше микроавтобуса / Госпогранслужба Украины
Пограничники Львовского отряда 15 апреля нашли в автомобиле украинца почти 450 пачек контрабандных сигарет. Мужчина бережно спрятал их в крышу микроавтобуса, зашпаклевал и покрасил в цвет авто.
Источник:Госпогранслужба Украины
Контрабандист пытался перевезти сигареты в Польшу. Пограничники изъяли у него авто.
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Мужчина зашпаклевал сигареты в крышу авто
- На рассвете 15 апреля пограничники Львовского отряда остановили микроавтобус Citroen.
- За рулем авто находился 28-летний украинец.
- Мужчина направлялся в Польшу через пункт пропуска "Краковец".
- Во время углубленного осмотра автомобиля пограничники и таможенники нашли сигареты без марок акцизного сбора.
- Контрабандист тщательно скрыл 449 пачек сигарет в 3 тайниках в конструктивных полостях крыши автомобиля.
- Достать находку смогли только после демонтажа металлических пластин, которые мужчина бережно зашпаклевал и закрасил в цвет авто.
- Таможенники изъяли сигареты и автомобиль. Стоимость товара определит экспертиза.
Смотрите видео, как пограничники обнаружили тайник с сигаретами:
Мужчина зашпаклевал сигареты в крышу авто / Фото Госпогранслужбы
В контрабандиста изъяли авто / Фото Госпогранслужбы
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