Пограничники Львовского отряда 15 апреля нашли в автомобиле украинца почти 450 пачек контрабандных сигарет. Мужчина бережно спрятал их в крышу микроавтобуса, зашпаклевал и покрасил в цвет авто.

Контрабандист пытался перевезти сигареты в Польшу. Пограничники изъяли у него авто. К теме Львовские таможенники нашли драгоценные камни в женских чулках: фото и видео Мужчина зашпаклевал сигареты в крышу авто На рассвете 15 апреля пограничники Львовского отряда остановили микроавтобус Citroen.

За рулем авто находился 28-летний украинец.

Мужчина направлялся в Польшу через пункт пропуска "Краковец".

Во время углубленного осмотра автомобиля пограничники и таможенники нашли сигареты без марок акцизного сбора.

Контрабандист тщательно скрыл 449 пачек сигарет в 3 тайниках в конструктивных полостях крыши автомобиля.

Достать находку смогли только после демонтажа металлических пластин, которые мужчина бережно зашпаклевал и закрасил в цвет авто.

Таможенники изъяли сигареты и автомобиль. Стоимость товара определит экспертиза. Обратите внимание! Перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля наказывается конфискацией контрабанды и штрафом в размере 100% ее стоимости. Если контрабанду пытались ввезти в специально созданных тайниках, автомобиль также конфискуют. Смотрите видео, как пограничники обнаружили тайник с сигаретами:

Мужчина зашпаклевал сигареты в крышу авто / Фото Госпогранслужбы

В контрабандиста изъяли авто / Фото Госпогранслужбы