Дознаватели Стрыйского отдела полиции 7 октября сообщили о подозрении мужчине, который нанес ущерб ландшафтному заказнику "Моршинский". Злоумышленник, не имея разрешений, копал там траншеи.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном уничтожении территории природно-заповедного фонда. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Что именно делал мужчина в заказнике

Ландшафтный заказник "Моршинский" входит в состав природно-заповедного фонда Украины. 43-летний мужчина копал там траншеи. Он нанес значительный ущерб заказнику тем, что снял верхний слой почвы.

Что известно о Моршинский заказник?

Это ландшафтный заказник местного значения в Украине. Он расположен на Львовщине, рядом с городом Моршином. Целью создания заказника было сохранение буковых, дубовых и грабовых насаждений возрастом более 100 лет.

Что грозит мужчине за копание траншей

Правоохранители во время досудебного расследования установили, что мужчина не имел разрешительных документов на проведение таких работ. За копание траншей в заказнике мужчине теперь грозит до 3 лет тюрьмы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.