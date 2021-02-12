Пользователи сети быстро подхватили информацию о том, что во Львове хотят "выселить" один из старейших кинотеатров города – кинопалац "Коперник". Однако во Львовском горсовете отметили, что не планируют этого делать.

Договор аренды на помещение, в котором сейчас расположен кинопалац "Коперник" истекает в июне 2021 года. Его заключили около 20 лет назад.

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Что рассказали в мэрии

Руководству кинотеатра, чтобы сохранить помещение, где сейчас размещен кинопалац "Коперник", нужно лишь продлить договор аренды. Согласно новому закону, продление этого договора должно состояться в системе "Prozorro. Продажи".

Никто не выселяет кинопалац "Коперник"! У арендатора, имеющего в аренде имущество общины, вскоре, в июне, истекает 20-летний договор аренды. И для того, чтобы его продлить, надо всего лишь вовремя подать заявление на продление,

– объяснила руководительница управления коммунальной собственности ЛГС Инна Свистун.

По новому закону об аренде, целевое назначение помещения будет такое же, как и было в предыдущем договоре.

Требования нового закона об аренде

Новый закон об аренде определяет некоторые требования. В частности то, что продление договора для арендатора, который арендует помещение у города более 5 лет, происходит через систему Prozorro. Поэтому руководство кинотеатра предупредили о том, что нужно подать заявление на продление, и что состоится аукцион по аренде, как этого требует закон. По состоянию на 2021 год стоимость аренды помещения, в котором размещен кинопалац "Коперник", составляет 8 гривен за квадратный метр. Площадь этого помещения – 700 квадратных метров.

"Согласно новому закону, действительно не стоит ожидать, что будет такая же объявленная стоимость аренды на аукционе. Закон говорит, что стартовая арендная плата – это 1% от балансовой стоимости имущества, которую дает балансодержатель", – добавила Свистун.

Чиновница рассказала, что в случае помещения кинопалаца "Коперник" балансодержателем является сам арендатор. По экспертной оценке, которую сделали в 2016 году, стоимость помещения составляет 30 миллионов гривен. Поэтому аренда составит ориентировочно 300 тысяч гривен, то есть 428 гривен за квадратный метр. Аукцион по аренде помещения на улице Коперника проведут в Prozorro. По словам чиновницы, он будет абсолютно публичным, доступным и открытым.