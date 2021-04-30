Наразі у стаціонарах львівських лікарень перебувають 659 пацієнтів. У 625 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 500 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 129,56 тисячі людей. На жаль, 3262 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте понад 102,61 тисячі людей одужали.
У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 63,55 тисячі людей. 50,48 тисячі хворих вже одужали, а 1591 – помер.
Лабораторні центри 29 квітня провели 1799 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 568 жителів Львівщини, серед яких 285 львів'ян.
На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 129 тисяч людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у львівських лікарнях
Станом на 30 квітня у стаціонарах львівських медзакладів перебувають 659 пацієнтів з пневмоніями. У 625 хворих є коронавірус, 55 – перебувають у реанімації, а 27 – підключені до апаратів ШВЛ. 29 квітня до медзакладів потрапили 44 хворі, а виписали 67 людей.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 146 пацієнтів;
- у 1 міській клінічній лікарні – 112 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 310 пацієнтів;
- у 5 міській клінічній лікарні – 73 пацієнти;
- у 4 міській лікарні – 6 пацієнток;
- у пологовому – 12 пацієнток.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу