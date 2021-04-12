На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 117 тисяч людей. 11 квітня лабораторії провели 1318 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 590 жителів області.

Станом на 12 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1144 хворих. У 1094 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 500 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 117 тисяч людей. На жаль, 2872 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 85,71 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 58,13 тисячі людей. 42,46 тисячі хворих вже одужали, а 1381 – помер.

Лабораторні центри 11 квітня провели 1318 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 590 жителів Львівщини, серед яких 410 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 117 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1144 пацієнти з пневмоніями. У 1094 хворих є коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 26 – підключені до апаратів ШВЛ. 11 квітня у львівські лікарні потрапила 41 людина, а виписали 28 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 279 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 161 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 565 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 108 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 6 пацієнтів;

у пологовому – 25 пацієнток.

Зверніть увагу! Через складну ситуацію з коронавірусом Львівщина перейшла у червону зону. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу