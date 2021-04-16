На Львівщині з початку пандемії коронавірус виявили у понад 121 тисячі людей. 15 квітня лабораторії провели 2442 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 1365 жителів області.

Станом на 16 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1020 хворих. У 974 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 1300 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 121,65 тисячі людей. На жаль, 2925 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 88,72 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 59,99 тисячі людей. 44,08 тисячі хворих вже одужали, а 1441 – помер.

Лабораторні центри 15 квітня провели 2442 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1365 жителів Львівщини, серед яких 643 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 121 тисяча людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1020 пацієнтів з пневмоніями. У 974 хворих є коронавірус, 60 – перебувають у реанімації, а 29 – підключені до апаратів ШВЛ. 15 квітня у лікарні потрапили 68 людей, а виписали 70 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 236 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 151 пацієнт;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 493 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 109 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 8 пацієнтів;

у пологовому – 23 пацієнтки.

Зверніть увагу! За рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу