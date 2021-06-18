По состоянию на 18 июня в стационарах львовских больниц находится 51 больной. У 49 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 38 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 137,09 тысячи человек. К сожалению, 3631 пациент умер от осложнений COVID-19. Однако 131,58 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 66,69 тысячи человек. Более 63,99 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1772 больных умерли.

Лабораторные медцентры 17 июня провели 1348 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 38 человек, среди которых 21 львовянин.



На Львовщине коронавирусом заболели более 137 тысяч человек / Фото ЛГС

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Сколько пациентов во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечится 51 больной.

Все пациенты находятся в больнице скорой медицинской помощи.

47 человек – больны коронавирусом, 5 – находятся в реанимации, а 2 – подключены к аппаратам ИВЛ.

17 июня в медучреждения попали 5 больных, а выписали 11 пациентов.

Обратите внимание! По информации Львовского областного центра общественного здоровья, на Львовщине 3 больницы, в которых по состоянию на 18 июня совсем нет пациентов с COVID-19 – 5 городская клиническая больница Львова, Жидачевская ЦРБ и Пустомытовская ЦРБ.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала