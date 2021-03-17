Коронавирус на Львовщине: за последние сутки почти тысяча новых случаев
17 марта коронавирус COVID-19 во Львове обнаружили у 497 человек. Всего в области количество новых случаев инфицирования – 884.
Источник:Львовский областной лабораторный центр
С начала пандемии диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 43 229 жителей Львова. Во Львовской области количество заражений – 89 008. Напомним, что накануне Львовщина впервые пересекла отметку 1 тысяча заражений за сутки.
К теме: В Украине вакцинированы против коронавируса 9 840 человек: первый человек получил вторую дозу
Какова ситуация в области
Всего во Львовской области госпитализировали с коронавирусом 243 человека.
Летальных случаев на Львовщине было 2 430. За последние сутки в области умерли 17 человек. Сейчас в реанимационных отделениях области с коронавирусом находятся 193 пациента.
После Львова наибольшее количество инфицирования за последние сутки в Пустомытовском районе – 60 человек. Также большое количество заражений в Каменно-Бугском – 37, Яворовском – 30 Николаевском – 29.
Районы Львовской области, где наибольшее количество инфицирования за все время пандемии:
- Пустомытовский – 7 907,
- Яворовский – 4 034,
- Жолковский – 3 230,
- Сокальский – 2 947,
- Николаевский -2 825,
- Городокский – 2 106.
С начала пандемии во Львовской области вылечились от коронавируса 73 619 человек. За сутки их стало больше на 294 человека.
Поделиться новостью