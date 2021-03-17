17 марта коронавирус COVID-19 во Львове обнаружили у 497 человек. Всего в области количество новых случаев инфицирования – 884.

С начала пандемии диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили у 43 229 жителей Львова. Во Львовской области количество заражений – 89 008. Напомним, что накануне Львовщина впервые пересекла отметку 1 тысяча заражений за сутки.

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Какова ситуация в области

Всего во Львовской области госпитализировали с коронавирусом 243 человека.

Летальных случаев на Львовщине было 2 430. За последние сутки в области умерли 17 человек. Сейчас в реанимационных отделениях области с коронавирусом находятся 193 пациента.

После Львова наибольшее количество инфицирования за последние сутки в Пустомытовском районе – 60 человек. Также большое количество заражений в Каменно-Бугском – 37, Яворовском – 30 Николаевском – 29.

Районы Львовской области, где наибольшее количество инфицирования за все время пандемии:

Пустомытовский – 7 907,

Яворовский – 4 034,

Жолковский – 3 230,

Сокальский – 2 947,

Николаевский -2 825,

Городокский – 2 106.

С начала пандемии во Львовской области вылечились от коронавируса 73 619 человек. За сутки их стало больше на 294 человека.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили инфицирование у 1 489 023 человек. За прошедшие сутки, 16 марта, количество выявленных случаев выросло на 11 833.