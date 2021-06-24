Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика заболеваемости на 24 июня

С начала пандемии коронавирус выявили у более чем 137 тысяч жителей Львовщины. 23 июня лаборатории провели 1082 ПЦР-тесты. COVID-19 подтвердили у 48 человек, среди которых 27 львовян.

По состоянию на 24 июня в стационарах львовских больницах находятся 53 больных. У 49 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус выявили в 48 человек

В целом на Львовщине коронавирус заболели более 137,31 тысячи человек. К сожалению, 3647 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 131,97 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 66,81 тысячи человек. Более 64,26 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1778 заболевших скончались.

Лабораторные центры 23 июня провели 1082 ПЦР-теста. Коронавирус выявили у 48 человек, среди которых 27 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 137 тысяч человек / Фото ЛГС

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Ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 53 больных.

Все пациенты находятся в больнице скорой медицинской помощи.

49 человек – больные коронавирусом, 4 – находятся в реанимации, а 3 – подключены к аппаратам ИВЛ.

23 июня в медучреждения попали 5 больных, а выписали 8 пациентов.

По информации Львовского областного центра общественного здоровья , на Львовщине 2 больницы, в которых по состоянию на 24 июня нет пациентов с COVID-19. Говорится о Жидачевской и Пустомытовской центральных райбольницах.



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