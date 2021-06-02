По состоянию на 2 июня в стационарах львовских больниц находятся 164 пациента. У 143 больных подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 70 человек

Всего на Львовщине коронавирусом заболели 136,08 тысячи человек. К сожалению, 3 578 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 129,88 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более 66,21 тысячи человек. Более 63,24 тысячи пациентов уже выздоровели, но 1 753 больных умерли.

Лабораторные центры 1 июня провели 1 559 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 70 человек, среди которых 32 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 136 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация во львовских больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 164 пациента. 143 человека – больные коронавирусом, 16 – находятся в реанимации, а 6 – подключены к аппаратам ИВЛ. 1 июня в медучреждения попали 10 больных, а выписали 27 пациентов.

В 8 городской клинической больнице находится 21 пациент;

в 1 городской клинической больнице – 23 пациента;

в больнице скорой медицинской помощи – 83 пациента;

в 5 городской клинической больнице – 35 пациентов;

в роддоме – 2 пациентки.



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