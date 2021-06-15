Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика заболеваемости на 15 июня

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 137 тысяч жителей Львовщины. 14 июня лаборатории провели 1390 ПЦР-тестов. COVID-19 подтвердили в 34 человек, среди которых 21 львовянин.
По состоянию на 15 июня в стационарах львовских больниц находятся 65 пациентов. У 55 больных подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у 34 человек
Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 137 тысяч человек. К сожалению, 3625 пациентов умерли от осложнений COVID-19. Однако 131,36 тысячи человек выздоровели.
Во Львове коронавирус подтвердили в более 66,64 тысячи человек. Более 63,89 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1771 больной умер.
Лабораторные центры 14 июня провели 1390 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 34 человек, среди которых 21 львовянин.
На Львовщине коронавирусом заболели более 137 тысяч человек / Фото ЛГС
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Сколько пациентов во львовских больницах
В стационарах львовских медучреждений лечатся 65 пациентов. 55 человек – больные коронавирусом, 9 – находятся в реанимации, а 4 – подключены к аппаратам ИВЛ. 14 июня в медучреждения попали 7 больных, а выписали 9 пациентов.
- в больнице скорой медицинской помощи находятся 60 пациентов;
- в 5 Городской клинической больнице – 5 пациентов.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала