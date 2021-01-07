С начала пандемии коронавируса на Львовщине подтвердили более 63,8 тысячи случаев инфицирования. По состоянию на 7 января COVID-19 обнаружили еще у 287 человек, среди которых 132 львовянина.

Сейчас в стационарах львовских медучреждений лечатся 419 пациентов. Лишь 14 больным нужны аппараты ИВЛ. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Какова ситуация с коронавирусом во Львове

С начала пандемии COVID-19 на Львовщине подтвердили 63898 случаев инфицирования коронавирусом, из которых более 30 тысяч – во Львове. К сожалению, 1846 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако 49350 больных выздоровели.

За сутки 6 января лабораторные центры провели более 1,57 тысячи ПЦР-тестов. Так, коронавирус подтвердили у 287 человек, среди которых 132 львовянина.



Ситуация с коронавирусом во Львове / Фото Львовского горсовета

Какая ситуация во львовских больницах

Всего в стационарах сейчас находится 419 пациентов, из которых у 327 обнаружили коронавирус. В реанимации находятся 29 человек, 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки во львовские больницы поступили 36 новых пациентов, а 44 человека выписали.

В восьмой городской клинической больнице находится 64 пациента.

В первой городской клинической больнице лечатся 62 пациента.

В больнице скорой медицинской помощи находятся 228 пациентов.

В пятой городской клинической больнице находятся 52 пациента.

В четвертой городской больнице лечатся 3 пациента, а в роддоме – 10 пациентов.



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