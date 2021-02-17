По состоянию на утро 17 февраля на Львовщине подтвердили более 74,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 183 человек, среди которых – 93 львовян.

Сейчас во львовских медучреждениях находятся 267 человек. У 217 пациентов подтвердили коронавирус.

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Сколько новых больных коронавирусом

Всего на Львовщине коронавирусом заболели более 74,76 тысячи человек. К сожалению, 2 207 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 66,52 тысячи больных выздоровели. Во Львове с начала пандемии коронавируса болезнь подтвердили у 35,75 тысячи человек, из которых более 32,46 тысячи пациентов уже выздоровели. Однако 1 007 пациентов умерли.

За сутки 16 февраля лабораторные центры провели 972 ПЦР-теста, из которых 183 оказались положительными. Так, коронавирус подтвердили у 93 львовян. Остатка проб в холодильнике нет.



На Львовщине от коронавируса выздоровели более 66,5 тысячи человек / Фото ЛГС

Сколько пациентов во Львовских больницах

Всего в стационарах львовских медучреждений находятся 267 пациентов. У 217 человек подтвердили коронавирус. 16 пациентов находятся в реанимации, а 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в больницы попали 35 пациентов, а 38 – выписали.

В 8 городской клинической больнице по состоянию на утро находятся 25 пациентов,

в 1 городской клинической больнице – 45 пациентов,

в больнице скорой медицинской помощи – 139 пациентов,

в 5 городской клинической больнице – 45 пациентов,

в 4 городской больнице – 2 пациента,

в родильном – 11 пациенток.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала