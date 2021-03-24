Коронавирус во Львове и области: актуальная статистика
С начала пандемии коронавирус обнаружили у 96,4 тысячи жителей Львовщины. 23 марта лаборатории провели 2856 ПЦР-тестов. Так, COVID-19 диагностировали у 939 больных, среди которых 608 львовян.
Источник:Львовский горсовет
Сейчас в стационарах львовских медучреждений лечится 841 больной. 68 человек находятся в реанимации, а 23 – подключены к аппаратам ИВЛ
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На Львовщине коронавирус обнаружили у более 96 тысяч человек
По состоянию на утро 24 марта на Львовщине подтвердили более 96,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 2528 человек умерли от осложнений болезни. Однако более 76,2 тысячи больных вылечились.
За этот период во Львове коронавирус обнаружили у более 47,2 тысячи человек. Более 37,5 тысячи пациентов вылечились, а 1174 – умерли.
Лаборатории 23 марта провели 2856 ПЦР-тестов. 939 из них оказались положительными. Так, коронавирус обнаружили у 608 львовян.
На Львовщине коронавирусом заболели более 95,4 тысячи человек / Фото ЛГС
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Какая ситуация во львовских больницах
Всего в стационарах львовских медучреждений лечится 841 пациент. В 739 больных обнаружили коронавирус, 68 – находятся в реанимации, а 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 23 марта в больницы попали 83 человека, а выписали 61 пациента.
- В 8 городской клинической больнице находятся 173 пациента,
- в 1 городской клинической больнице – 130 пациентов,
- в больнице скорой медицинской помощи – 411 пациентов,
- в 5 городской клинической больнице – 90 пациентов,
- в 4 городской больнице – 3 пациента,
- в родильном – 34 пациентки.
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