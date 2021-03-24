С начала пандемии коронавирус обнаружили у 96,4 тысячи жителей Львовщины. 23 марта лаборатории провели 2856 ПЦР-тестов. Так, COVID-19 диагностировали у 939 больных, среди которых 608 львовян.

Сейчас в стационарах львовских медучреждений лечится 841 больной. 68 человек находятся в реанимации, а 23 – подключены к аппаратам ИВЛ

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На Львовщине коронавирус обнаружили у более 96 тысяч человек

По состоянию на утро 24 марта на Львовщине подтвердили более 96,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 2528 человек умерли от осложнений болезни. Однако более 76,2 тысячи больных вылечились.

За этот период во Львове коронавирус обнаружили у более 47,2 тысячи человек. Более 37,5 тысячи пациентов вылечились, а 1174 – умерли.

Лаборатории 23 марта провели 2856 ПЦР-тестов. 939 из них оказались положительными. Так, коронавирус обнаружили у 608 львовян.



На Львовщине коронавирусом заболели более 95,4 тысячи человек / Фото ЛГС

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Какая ситуация во львовских больницах

Всего в стационарах львовских медучреждений лечится 841 пациент. В 739 больных обнаружили коронавирус, 68 – находятся в реанимации, а 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 23 марта в больницы попали 83 человека, а выписали 61 пациента.

В 8 городской клинической больнице находятся 173 пациента,

в 1 городской клинической больнице – 130 пациентов,

в больнице скорой медицинской помощи – 411 пациентов,

в 5 городской клинической больнице – 90 пациентов,

в 4 городской больнице – 3 пациента,

в родильном – 34 пациентки.

Обратите внимание! На Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. В некоторые дни COVID-19 обнаруживали более тысячи человек. Поэтому с 25 марта область переходит в красную карантинную зону. Затем на Львовщине начнут действовать ограничения, предусмотренные для высшего уровня эпидемопасности.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала